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學生組織集會遭罰 校園言論自由成焦點

記者張筠／華盛頓報導
全美各大城市近一個月來相繼出現支持以色列、要求加薩地區停火的遊行和集會，部分學生組織因集會被學校管制，自由表達的權利保護引發討論。圖為華府日前的挺以大遊行。（記者張筠／ 攝影）
全美各大城市近一個月來相繼出現支持以色列、要求加薩地區停火的遊行和集會，部分學生組織因集會被學校管制，自由表達的權利保護引發討論。圖為華府日前的挺以大遊行。（記者張筠／ 攝影）

以巴戰爭震盪中東地區，也讓美國各地再次掀起關於族裔、政治、人權、宗教等議題的討論，華府等城市出現許多遊行集會，學生們也紛紛表達各自立場，不過日前幾所學校發生集會學生遭學校處罰的情形，言論自由再度成為民眾熱議焦點。

華府的喬治華盛頓大學(George Washington University)的「巴勒斯坦正義學生」(Students for Justice in Palestine)組織，上個月因在圖書館附近舉行示威活動，被學校禁辦活動90天；紐約的哥倫比亞大學(Columbia University)的「巴勒斯坦正義學生」和「猶太人和平之聲」(Jewish Voice for Peace)兩個學生組織，日前也因被舉報違反校園政策，被禁止不能在學校辦活動或領取學校資金。

這類事件引發全美各校師生對自由表達權的探討，華府的美利堅大學(American University)「公民對話項目」(Project on Civic Dialogue)創始教授史瓦茲(Lara Schwartz)表示，在公立大學中，言論應當受到保護，「除非是煽動性或會帶來威脅的恐嚇性言論」，而在私立大學中，學校有權選擇對抗議、集會等自由表達的行為採取保護措施。

史瓦茲說，許多大學有自己的行為準則，與簡單的言論表達不同，這些準則包括「不得侵入、不得破壞、不得騷擾其他學生，禁止暴力或攻擊他人」等，針對學生們的自由表達或集會活動，學校也可以設置相關的時間、場地和行為限制，例如禁止晚上10時以後的集會等，但多數學校不會對學生表達內容設限，避免侵犯自由言論的基本權利。

史瓦茲說，雖然學校是鼓勵思想碰撞、培養各種觀點的殿堂，很多學校仍在保護言論自由並平衡社區秩序方面，有不少壓力，「實踐第一修正案非常困難，例如仇恨性言論是否應當受保護？」

不同族裔和社群都有各自的文化背景、宗教觀點等，特定詞句可能會引發不滿，例如在部分抗議活動中，「從河流到海洋」(from the river to the sea)這一短語就曾惹怒部分社區，上述語彙被指是要將以色列公民種族滅絕的仇恨用字，「因此有時學校為了避免仇恨問題擴大，只好禁止特定群體的表達。」

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