美國華博館「我的夢」學生繪畫賽 12/15截止收件

華府 美國華人博物館 (Chinese American Museum DC)與美京藝廊，現啟動2024年以「我的夢」(My Dream)為主題的學生美術比賽，邀請學生通過藝術表達對「夢」的思考，既可是關於過去、現在或將來的經歷與構想，也可以是一個深夜悄悄襲來的夢境、一個發呆時的白日夢，也可是一個需要竭力追逐才能實現的大夢想。

該比賽即日起收件至今年12月15日，邀請1至12年級學生參加，用畫筆展現想像力，獲獎作品將在2024年春季於美國華人博物館展出。

參賽者不限國籍和居住國，比賽按照年齡將分為高年級組和低年級組，出生於2010年12月31日之後者為低年級組，之前者屬於高年級組。

關於參賽使用媒材，低年級組須用水彩、粉筆或蠟筆，在紙上作畫，高年級組須用油彩或丙烯顏料，在帆布上作畫。作品最大尺寸為24x36寸，「藝術家創作自述」須寫在報名表中。

有意參賽者可在12月15日前提交報名表和參賽作品，詳情可查看：https://shorturl.at/inwT8。優勝者將在2024年1月31日前收到電子郵件通知。