結合中韓料理 華府I Egg You 11/18開張

I Egg You有各樣以雞蛋為中心的精美三明治,料理都以創意趣味的名字吸睛。(取自I Egg You官網)

將中式和韓式料理結合的華府 著名早餐快閃店「I Egg You」18日將在華府開設全新的固定店面,一周七天經營,為消費者帶來各樣精美又可口的三明治料理。

「I Egg You」最初是2020年新冠疫情 期間,由「Fried Rice Collective」業者杜爾諾(Scott Drewno)和李丹尼(Danny Lee)創立的快閃早餐店(pop-up shop),一開始是在國會山莊(Capitol Hill)的ChiKo餐廳提供外送和外帶服務,僅有周六、日提供早餐。

杜爾諾和李丹尼創立的早餐快閃店I Egg You,從本周末起將在國會山莊開設新店。(Fried Rice Collective提供)

該店三明治除了精美可口,各種創意的名稱也非常吸睛,例如「You Bacon Me Crazy」、「Pork, It’s What’s For Breakfast」、「Love of Lox」等,既有趣味又能突出三明治主題,此外該店也主張就地取材,推廣本地特色食材,包括使用華府Ivy City牛排館的煙燻鮭魚、維州亞歷山卓市的Logan Sausage的肉類,該店三明治價格在6元至13元不等。

全新店面位於華府市中心8街東南部517號,一周七天營業,從早上8時至下午4時,開業頭兩天(18日及19日)每日前50名消費者可獲得一杯免費咖啡 ,以及一張可在下次消費使用的三明治消費券。

ChiKo是一間主推中餐和韓式料理的餐廳,2017年在國會山莊開設第一家店,如今在杜邦圓環、貝塞斯達也有分店,杜爾諾和李丹尼都曾獲James Beard廚師獎提名。