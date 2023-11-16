兒女遭哈瑪斯挾持 以色列母親求助美國

瑪雅(中)和弟弟伊泰(右)10月初在音樂節中被哈瑪斯挾持。（米瑞提提供）

一位絕望的以色列 母親米瑞提(Mirit Regev)舉著兒女的兩張照片，專程參加華府 14日的「支持以色列大遊行」(March for Israel)，她的一雙兒女在一個多月前遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 (Hamas)挾持，至今杳無音信，生死不明，她請求美國等國家協助將她的孩子和其他人質儘快救出來。

米瑞提的女兒瑪雅(Maya Regev)和兒子伊泰(Itay Regev)分別為21歲和18歲，姊弟二人一個多月前為母親在國外慶祝完生日後，10月6日回到以色列，駕車前去參加他們期待已久的音樂節，但沒想到這一去至今沒有踏上歸途。

瑪雅(中)和伊泰(左)曾在被狹持前與父親聯絡，後來視頻顯示姊弟二人被哈瑪斯綁走。（米瑞提提供）

姊弟二人10月7日遭哈瑪斯挾持，當天他們曾與父親聯絡，根據父親的錄音資料，瑪雅和伊泰當時正試圖從哈瑪斯的槍口下逃走，從錄音中能聽到瑪雅大喊「他們要槍殺我們！快跑伊泰，快跑到車上」，瑪雅的父親一度詢問他們的位置，但瑪雅在對面大喊「我不能說，我們要死了！我愛你爸爸」，從那之後姊弟二人杳無音信。

數小時後哈瑪斯釋出的影片顯示，瑪雅和伊泰被綁在一輛皮卡上；米瑞提10月7日上午10時左右才得知此消息，手機上有瑪雅和其他幾位朋友的許多未接來電，「從那之後我每天以淚洗面，噩夢連連」；瑪雅的父親也曾駕車到南部尋找兒女，到各醫院和社區的救濟中心查看生還者，但至今未果。

米瑞提說，誰能想到兒女本來只是去享受生活，卻在音樂節被哈瑪斯挾持，至今仍杳無音信，生死不明。前排左為伊泰，右為瑪雅。（米瑞提提供）

米瑞提專程到美國參加14日的華府挺以大遊行，她舉著兒女的照片，請求美國和其他國家儘快協助，將她的孩子們和其他在哈瑪斯手下的人質平安救出來，「他們本來只是去享受生活、隨著音樂盡情舞蹈，誰知道這一切會變成一場戰爭。他們是生是死，我們依然不得而知。」

她也在遊行中通過媒體向孩子們說，「如果你們能看到這條信息，我們愛你們，也會盡我們所能將你們平安帶回家，就算是到世界盡頭也不會放棄。」