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馬州駕駛繫安全帶率微減 傷亡風險仍高

記者張筠／馬州報導

馬州汽車管理署(Motor Vehicle Administration)日前公布調查報告，發現2023年駕駛員繫安全帶的比率略有下降，從原來的92.7%降至92.1%，醫療官員稱此降幅雖看似微小，實際卻可能造成大量民眾傷亡，馬州交通官員也敦促民眾每次開車、乘車都務必繫安全帶，勿因偷懶而危害性命。

馬州汽車管理署交通安全辦公室在年底節假日開始之際公布此報告，旨在鼓勵司機和乘客們繫好安全帶，州府觀察了馬州14個地區大小道路的3萬3882名司機，統計發現繫安全帶的司機比率下降了0.6個百分點。

馬里蘭大學(UMD)重創醫療中心主任艾弗隆(David Efron)表示，雖然降幅看起來很微小，但由於馬州的人口基數為900萬，0.6百分點就相當於近5萬5000人，「駕車不繫安全帶導致的傷亡風險極高」。

該報告細分了各類道路的狀況，數據顯示，在地方道路(local road)行駛卻沒有繫安全帶的駕駛增加了4%，此情況令交通和醫療官員最擔心，根據全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)，69%的交通事故發生在司機住所的10哩以內，而52%的車禍僅發生在5哩以內，若司機沒有繫安全帶，受傷概率會大大升高。

今年截至目前，馬州已有108人因未繫安全帶而在交通事故中死亡；馬州汽車管理署署長尼澤爾(Chrissy Nizer)敦促所有民眾，每次駕車和乘車都務必繫安全帶，「僅三秒的動作就會決定生死，每個人都應銘記：安全帶能救人性命。」

艾弗隆說，安全帶或許不能避免民眾在車禍中受傷，數據顯示仍有許多繫了安全帶的乘客和司機，在車禍中受重傷，「但不繫安全帶可能直接讓人在車禍中喪命，嚴重的撞擊下車內人員甚至可能被彈出車輛。」

許多民眾不繫安全帶是因乘坐體驗不適，覺得安全帶不合身，艾弗隆建議民眾，寧願花時間甚至請專人調整座椅、安全帶位置，也不要因為偷懶而威脅自身生命安全。

州府報告也反映，司機的行為一定程度上會影響乘客習慣，若司機繫安全帶，93%的乘客也會繫安全帶，但若司機沒繫，僅35%乘客會繫安全帶。

部分民眾認為卡車和休旅車(SUV)的保護性更好，或因車內設有安全氣囊(air bag)，就認為不必繫安全帶，數據顯示，馬州卡車司機繫安全帶的比率為89%，但馬州汽車管理署的研究指出，卡車和休旅車更容易在事故中翻車，而安全帶能將司機和前排乘客的死亡率降低60%，艾弗隆也說「安全氣囊和安全帶兩者不能互相取代」。

根據馬州法律，所有駕駛員和乘客都須繫安全帶，若16歲以上乘客沒有繫，司機可能被罰83元，未滿八歲的兒童必須使用安全椅。

馬州 休旅 SUV

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