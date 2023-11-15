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華府國家廣場挺以大遊行 近10萬人參與

記者張筠／華盛頓報導
華府14日的「支持以色列大遊行」有近10萬人參加。（記者張筠 / 攝影）
華府14日的「支持以色列大遊行」有近10萬人參加。（記者張筠 / 攝影）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)突襲以色列已有一個多月，但以巴衝突仍未平息，猶太裔組織14日在國家廣場(National Mall)舉行「支持以色列大遊行」(March for Israel)，數萬民眾聚集參加，不少人披著以色列國旗，聲援以國民眾，要求哈瑪斯釋放人質，譴責任何反猶太主義的暴力行為，也有民眾高喊希望雙方儘快停火。

此遊行由「北美猶太聯合會」(Jewish Federations of North America)和「猶太組織主席大會」(Conference of Presidents of Major Jewish Organizations)主辦，逾10萬人參加，主辦方表示，此遊行不僅是一次團結，匯聚大華府各地支持以色列的力量，更展示美國對中東重要盟友的承諾。

遊行主辦方表示，根據「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)的初步統計，自從以巴衝突爆發，反猶太主義的案件增加了三倍。

參加遊行的民眾揮舞或披戴著以色列國旗，還有大量民眾舉著人質的照片，要求哈瑪斯立即安全釋放所有人質；哈瑪斯劫持的240多名人質中，仍有許多未被釋放，遊行民眾舉牌譴責反猶太主義的暴力行為和極端恐怖主義。

有民眾從外州趕來首都參加遊行，還有學生翹課來參與，許多帶著孩子的家長稱，自由表達和政治參與對孩子來說也是非常重要的一課，尤其世界另一端正在發生如此令人心碎的事件，「我們不能冷眼旁觀，這也是各族裔團結的表現，對孩子培養社會責任感非常必要」。

以巴戰爭爆發以來，華府已出現過各種支持以色列、要求以巴停戰的遊行或集會，包括以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)10月宣布戰爭後，華府民眾在自由廣場(Freedom Plaza)舉行的「與以色列並肩作戰」(Stand by Israel)集會，還有11月4日近30萬民眾遊行要求以巴雙方停火，避免更多傷亡。

許多民眾舉著或批戴著以色列國旗，聲援以色列，譴責反猶太主義的行為。（記者張筠 /...
許多民眾舉著或批戴著以色列國旗，聲援以色列，譴責反猶太主義的行為。（記者張筠 / 攝影）
有民眾專程從外州來首都參加遊行，還有學生翹課參加，積極發聲，要求哈瑪斯釋放人質。...
有民眾專程從外州來首都參加遊行，還有學生翹課參加，積極發聲，要求哈瑪斯釋放人質。（記者張筠 / 攝影）

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