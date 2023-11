華府國家廣場挺以大遊行 近10萬人參與

華府14日的「支持以色列大遊行」有近10萬人參加。(記者張筠 / 攝影)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 (Hamas)突襲以色列 已有一個多月,但以巴衝突仍未平息,猶太 裔組織14日在國家廣場(National Mall)舉行「支持以色列大遊行」(March for Israel),數萬民眾聚集參加,不少人披著以色列國旗,聲援以國民眾,要求哈瑪斯釋放人質,譴責任何反猶太主義的暴力行為,也有民眾高喊希望雙方儘快停火。

此遊行由「北美猶太聯合會」(Jewish Federations of North America)和「猶太組織主席大會」(Conference of Presidents of Major Jewish Organizations)主辦,逾10萬人參加,主辦方表示,此遊行不僅是一次團結,匯聚大華府各地支持以色列的力量,更展示美國對中東重要盟友的承諾。

遊行主辦方表示,根據「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)的初步統計,自從以巴衝突爆發,反猶太主義的案件增加了三倍。

參加遊行的民眾揮舞或披戴著以色列國旗,還有大量民眾舉著人質的照片,要求哈瑪斯立即安全釋放所有人質;哈瑪斯劫持的240多名人質中,仍有許多未被釋放,遊行民眾舉牌譴責反猶太主義的暴力行為和極端恐怖主義。

有民眾從外州趕來首都參加遊行,還有學生翹課來參與,許多帶著孩子的家長稱,自由表達和政治參與對孩子來說也是非常重要的一課,尤其世界另一端正在發生如此令人心碎的事件,「我們不能冷眼旁觀,這也是各族裔團結的表現,對孩子培養社會責任感非常必要」。