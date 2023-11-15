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蒙郡公校長期曠課率 5年來首降

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校本學年長期曠課率五年內首降，但仍高於疫情前水平。（取自蒙郡公校官方臉書）
蒙郡公校本學年長期曠課率五年內首降，但仍高於疫情前水平。（取自蒙郡公校官方臉書）

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)13日公布數據，表示本學年「長期曠課」(chronically absent)的學生比率從去年的高點有所改善，這也是該數據近五年來首次下降，不過，仍有逾二成的學生缺席10%以上的課程，比率高於疫情前。

「長期曠課」意為缺席超過10%的課程，蒙郡公校去年有26%學生因各種原因長期曠課，達該公校的最高紀錄，嚴重影響教學質量，學生成績下滑，師生之間的凝聚力也降低，今年的情況稍有進步，長期曠課的人數減少至21.4%，這是近五年來首次下降。

不過仍比新冠疫情前(19.5%)更高；數據顯示，本學年第一學期，蒙郡公校有3萬4161名學生長期曠課，比上一學年同期減少約8000人。

蒙郡公校助理教育總監蒙特利諾(Damon Monteleone)說，此問題並非蒙郡公校獨有，「全美學校的長期曠課率從新冠疫情至今已翻倍」，根據教育部的最新數據，全國三分之一學生長期曠課。

蒙郡公校的數據顯示，長期曠課的學生中，31.5%為西語裔，基本是白人學生的兩倍，該比率也比非裔學生高近12個百分點。

蒙郡公校現已和蒙郡檢察長辦公室合作解決長期曠課的問題，目前已在19所初中和一所高中追蹤長期曠課的學生，了解他們缺課的原因，蒙郡檢察長麥卡錫(John McCarthy)計畫將此項目再擴至五所學校，他也敦促家長多了解孩子在校生活、心理狀態等，學校也可通過改善校園文化生活來提升學生們的歸屬感，若有家庭因經濟困難而無法負擔孩子的學習，學校官員也可介入了解，提供輔助。

長期曠課為學生缺席10%以上的課程，若缺席20%以上，則為「長期逃學」(chronic truancy)。

公校 疫情 教育部

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