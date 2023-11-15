蒙郡未成年失蹤案 5年新高

馬州 蒙郡(Montgomery County)警方13日表示，近年來青少年和兒童失蹤案越發嚴重，今年截至目前，已有936人失蹤，目前仍有15起案件在調查中，失蹤兒童中亞裔 占比最少，警方表示，多數兒童失蹤案與家庭紛爭、情感關係、心理健康 問題等有關。

蒙郡助理警長奧古斯汀(Nicolas Augustine)表示，在未解決的15起案件中，有六起案件的兒童或青少年失蹤超過30天，其中三起失蹤者是無人陪同的未成年人，「現實情況可能比我們所掌握的更嚴重，很多失蹤者的家庭或親友並未報案，或者失蹤者在短時間內離開蒙郡，警方能掌握的信息太少。」

2018年蒙郡共有877起兒童失蹤案，2021年情況較好，降至585宗，但去年驟增至854起，而今年截止目前已有936起，達近五年來的新高。

從失蹤兒童和青少年的人口數據上看，52%為女性，若細分族裔，失蹤最多的為非裔兒童(46%)，其次是西語裔(32%)，白人有20%，亞裔最少(2%)。

蒙郡警方表示，許多失蹤的兒童和青少年離家出走的原因與父母紛爭、家庭暴力、戀愛感情問題、以及心理健康問題有關，至於是否有與人口販賣相關的案件，蒙郡警察特殊受害者部門主任柏耿斯(Jeff Bunge)表示，根據警方紀錄，今年沒有此類失蹤案。

柏耿斯說，當有孩子失蹤，多數都是孩子家長會向警方報案，有些案件中，因兒童或青少年是在上學期間失蹤，因此會由學校或老師報案，若失蹤者沒有手機或拒絕與外界聯絡，則警方較難定位該遺失孩童的地點，辦案的難度會大大提升。

他建議家長，平時很多家長會在管教孩子的時候沒收他們的手機，但若孩子對家庭不滿而離家出走，他們身上沒有手機反而對執法官員非常不利，「雖然警方不能干涉家長教育孩子的方式，但在某些情況中，手機對孩子們也是一種保護。」

柏耿斯說，此前有一位15歲的少女失蹤41天，被找到後她承認，自己有意避免留下行蹤，包括刻意不領取現金，以此避免曝光自己的位置。

警方表示，針對失蹤兒童的AMBER警報和針對老年人的Silver警報都是重要的執法工具，不過這些不歸郡府控制，且觸發此類警報需要滿足特定條件，比如失蹤人員必須超過60歲，有部分認知方面的障礙，且失蹤時處於一輛車內，滿足這些條件才會觸發Silver警報。

警方稱，社交平台是破解失蹤案的有力工具，蒙郡公校系統在協助警方審理兒童失蹤案時也有很大貢獻，「警方的重點在於將走失的兒童和青少年平安帶回家，而不是要嚇他們，讓他們認為自己身處很大麻煩，反而心生恐懼或逃得更遠。」