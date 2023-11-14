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華府人全美最瘦 肥胖率墊底

記者張筠／華盛頓報導
華府多數民眾有規律運動和健康飲食的習慣，成人肥胖率在全國最低。（記者張筠／攝影）
華府多數民眾有規律運動和健康飲食的習慣，成人肥胖率在全國最低。（記者張筠／攝影）

肥胖和體重過重的問題在美國愈來愈普遍，個人理財網站WalletHub日前公布「全美肥胖排行榜」，對比全國50州和華府居民的運動習慣以及肥胖(obesity)狀況，結果顯示華府肥胖率排名全國最低，肥胖的成年人比率不到25%，且僅有15%成年人不愛運動，而全國最不愛運動的州為密西西比州，超過三成的成年人沒有規律運動的習慣。

該報告的目的在於了解全國各地民眾的健康狀況，以及如何改進，評估的標準包括肥胖和過重人口的比率、民眾飲用含糖飲料的情況、運動習慣、公園及室內活動中心等運動設施的分配，此外，該研究也比較各州和華府的醫療保健成本，了解超重者以及因肥胖面臨各種健康問題的民眾，是否有適合的醫療資源可改善健康。

該報告顯示，在運動習慣方面，華府85%成人都有定期運動的習慣，包括健走、爬山、騎車、健身、跑步等，且華府每天食用多種蔬果的人口比率，也在全國名列前茅，總體看來，民眾有良好的運動和飲食習慣。

維州和馬州在運動習慣上分別排名全國第23名和第25名，兩州的肥胖率也基本落在全國平均水平左右，不過維州和西維吉尼亞成人膽固醇過高的比率，並列全美第一，而馬州的兒童超重(overweight)率為全國最低。

數據顯示，華府的成人肥胖比率為全美最低，不到25%，最高的是西維吉尼亞州(West Virginia)，高達41%，第二和第三名分別為密西西比州和路易斯安那州。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，全美逾七成的20歲以上者有肥胖或過重的問題，兒童和青少年的肥胖率雖然較低，但近幾十年有明顯增長，美國醫療保健系統每年為解決肥胖問題耗資1730億元。

肥胖 華府 西維吉尼亞州

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