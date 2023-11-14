維州聯邦眾議員史班柏 將競選下屆州長

史班柏13日宣布明年將不會連任維州聯邦眾議員，轉而將在2025年競選維州州長。（取自史班柏官網）

維州民主黨 聯邦眾議員史班柏(Abigail Spanberger)13日宣布，她計畫2025年競選維州州長，因此明年將不會尋求在國會眾院的連任。

史班柏13日通過一則以「什麼最重要」(What Matters Most)為題的競選影片，宣布此消息，她表示，競選維州州長的重點主張，包括降低處方藥的價格，推進醫療資源的公平分配，擴大中產階級，緩解通貨膨脹等，她也強調了留任和擴招教師的重要性，以及要「停止剝削女性權利」，即指要大力保護墮胎權。

「我們國家和維州人民的基本權利、自由和民主正受到威脅」，史班柏說，維州州府官員和部分立法者，想方設法收緊墮胎禁令，但此行為對人民毫無幫助。

史班柏代表維州第七國會選區，她所在的席位是北維州的關鍵搖擺席位，該席位2024年即將改選，史班柏不計畫連任的決定，意味著民主黨明年初選將迎來激烈競爭，而部分共和黨 人也已宣布會競選該席位。

在史班柏被選上維州第七選區的國會眾議員之前，該席位被共和黨人控制了近50年；43歲的她在公共服務上有豐富經驗，此前曾在美國郵政檢察局(U.S. Postal Inspection Service)擔任特工，調查洗錢和毒品案件，後來她到中央情報局(CIA)工作，蒐集國內外情報，打擊恐怖主義，並向聯邦官員提供國家安全決策資訊。之後她到私營部門工作，服務美國高等院校，實現學生群體的多元性，也為美國市場擴增勞動力，提高畢業率。

維州法律規定州長不能連任，若現任州長想繼續任職，必須依法律競選，而在今年11月初的普選中，維州民主黨人拿下州參、眾兩會的主導權，不僅給維州的保守派共和黨人重大打擊，共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)的政治前途也令人擔憂。

史班柏目前已宣布2025年競選維州州長，維州里奇蒙(Richmond)市長史托尼(Levar Stoney)預計也將宣布競選；共和黨人方面，外界看好的潛在競爭者包括維州現任檢察長邁爾斯(Jason Miyares)和現任副州長希爾斯(Winsome Earle-Sears)，不過他們二人目前都未表明競選意向，而是計畫專注於維州的事務。