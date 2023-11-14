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首部英文崑曲輯 獲美國戲劇研究學會翻譯獎

華盛頓訊
「大師說戲英文選輯」日前獲得「美國戲劇研究學會」的翻譯獎，這是第一本以英文在西方出版的崑曲專輯。（張冬青提供）
「大師說戲英文選輯」日前獲得「美國戲劇研究學會」的翻譯獎，這是第一本以英文在西方出版的崑曲專輯。（張冬青提供）

「大師說戲英文選輯」(Kunqu Masters on Chinese Theatrical Performance)日前榮獲「美國戲劇研究學會」(ASTR)年度「翻譯獎」，這是第一本以英文在西方出版的崑曲專輯，目的在西方世界為崑曲留下紀錄，如今獲得大獎，不僅提升崑曲在美國戲劇同業之間的認可，也讓崑曲登上世界戲劇的舞台。

崑曲是中國古老、精緻的表演藝術，有500年歷史，但在西方戲劇界至今仍鮮為人知，崑曲在西方社會的第一個里程碑，是1999年紐約林肯中心上演、三天19小時的「牡丹亭」演出，第二個里程碑是2001年崑曲被UNESCO定為「人類口頭和非物質遺產的傑作」。

如今從崑曲演員角度探討崑曲的藝術書籍，獲得美國戲劇專業組織的翻譯獎，可謂第三個里程碑，未來不懂中文的藝術表演家、學者，也有機會從該選輯得到詳解資料，擴展崑曲表演藝術的普及性。

美國冬青崑曲社表示，贊助出版這本書的目的，在於紀錄崑曲精緻的表演藝術和獨特口傳心授的過程，將其忠實的呈現在西方戲劇界，這些資料以往只有熟悉中文和喜愛戲劇的人能獲得，如今有了翻譯版本，將提升崑曲在大眾和主流社會的接受程度。

美國戲劇研究協會今年頒獎典禮在羅德島首府普羅維登斯舉行，由美國冬青崑曲社社長張冬青偕美籍夫婿、教授威爾森(Charles Wilson)代表該書主編石峻山領獎。

「大師說戲英文選輯」是經過香港大師授權、從其2015年出版的「大師說戲」中文版110講中，挑選12篇有代表性的講解，涵蓋生旦淨末丑及四大崑劇團的大師級演員，由美國冬青崑曲社出資、監督，在澳洲雪梨大學執教的博士石峻山主編，歷時六年完成。

美國戲劇研究學會成立於1956年，是專門研究戲劇和表演的學術研究組織，也是唯一隸屬於「國際戲劇研究聯合會」以及「美國學術協會理事會」的戲劇組織，該協會因認識到翻譯在全球範圍為戲劇和表演所做的貢獻，為認證並促進翻譯的學術價值，該協會設置翻譯獎，考慮的作品包括個人戲劇、表演文本、戲劇集、學術書籍、論文等，每年有兩名得獎者。

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