紀念觀世音菩薩出家日 磐石觀音堂舉行素食視頻分享活動 圓滿結束

磐石觀音堂舉行紀念觀世音菩薩出家日素食視頻分享活動，圓滿結束。

2023年10月29日，莊嚴古樸的磐石觀音堂，伴著柔和安祥的環境，予人恬靜舒暢的感覺。早上9時許，誠心的善信們都滿懷愉快的心情，出席磐石觀音堂的盛典--「紀念觀世音菩薩出家日」。農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，佛教認為，此日念佛、誦經、持咒、放生猶為殊勝，具大功德。當天，觀音堂特別舉行素食、視頻分享慶祝會，同時也有集體祈福上香活動，讓佛友們為自己和家人祈福。

到了10時，由師兄上香，大眾面對菩薩跪下，集體念誦，祈願觀世音菩薩保佑我們和家人。

師兄講述觀世音菩薩的全稱是“南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩“。觀世音菩薩是佛教中慈悲和智慧的象徵，無論在大乘佛教還是在民間信仰，都具有極其重要的地位。以觀世音菩薩為主導的大慈悲精神，被視為大乘佛教的根本。連佛陀都說“佛之慈悲，不及觀音”。因為觀世音菩薩是代表垂慈的救苦者，觀世音菩薩是佛菩薩中大慈大悲救度眾生的代表，因此真正碰到困難的時候，你求哪位菩薩都不如先求觀世音菩薩，因為觀世音菩薩是救苦救難的代表，具有平等無私的悲願及無量的慈悲心。

其後，師兄介紹觀世音菩薩的故事，觀世音菩薩不計較父王之前對她不好，為求救她爸爸的身體，她把自己眼睛挖出來及砍下自己雙臂做藥引子，給她爸爸吃，可見觀世音菩薩的大慈大悲之心。之後，師兄介紹水月觀音的故事，觀世音菩薩化身超渡亡魂，現得33身，法相裡面有一個是水月觀音，觀世音菩薩化身救苦救難。其後，師兄介紹盧軍宏台長是心靈法門的開山宗師，心靈法門是智慧的結晶，佛教的傳承，觀世音菩薩傳到人間。

此外，師兄也有提及心靈法門的五大法寶，包括許願、放生、念經、大懺悔、看白話佛法。許願就是在菩薩面前默念或輕輕說出自己的願力，同時要請菩薩保佑或顯靈，解決你的困惑、煩惱、大災、小禍。放生是財施、法施、無畏施三施俱全功德無量的行為，可感動天地，可培養慈悲心，常放生可為我們消災延壽。念經包括常念誦大悲咒、心經、禮佛打懺悔文。大懺悔讓業障消除，去除煩惱和病痛。看白話佛法能修心修行，提高境界。

之後，播放盧軍宏台長觀世音菩薩心靈法門的視頻，為大家指點人生與命運，現場佛友對盧台長的指點，都讚嘆不已。到了中午12時30分，師兄們派發漂亮而美味的素食素食便當、甜點、水果及一些精品，素食便當包括有茴香菜餃子 ，紫蘇醬薄餅，酸辣湯，素嘰腿，點心是山藥鳳梨餡月餅，加千層餅，素食午餐非常美味，當天活動給佛友們感到開心不已﹗

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州 Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市後第二棟建築)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-3pm (3pm-6pm 請預約)。