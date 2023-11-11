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馬州公象生命力頑強 染致命病毒漸康復

記者張筠／馬州報導
馬州15歲公象Samson日前確診致命皰疹病毒，所幸在感染初期就接受治療，如今病情已穩定。（馬州動物園提供）
馬州15歲公象Samson日前確診致命皰疹病毒，所幸在感染初期就接受治療，如今病情已穩定。（馬州動物園提供）

馬州動物園(Maryland Zoo)10日表示，15歲的非洲公象「Samson」之前感染了內皮皰疹病毒(Elephant Endotheliotropic Herpesvirus，EEHV)，目前雖仍在接受治療，但病情已趨穩定。

這頭大象在十年前曾感染一種EEHV3b的病毒，是當時世界上被診斷出受該毒株感染的首隻大象，牠後來成功抗病。

馬州動物園官員表示，該公象10月10日確診內皮皰疹病毒，「該病毒會致命，所幸感染初期就診斷出來，」當時Samson公象接受常規的血液檢測，這是針對亞洲大象和非洲大象的健康檢查，由史密森「國家大象皰疹病毒實驗室」進行。

馬州動物園動物健康、保育及研究資深主任伯朗森(Ellen Bronson)說，EEHV是一種高度致命的病毒，會在全身血管內迅速擴散，導致嚴重的出血性疾病」，因此常規的血液檢測對動物們非常重要。

確診後，Samson出現了輕微的全身性疾病，但立即接受集中且全面的治療，包括接受另一隻大象的輸血，因該大象擁有特定的抗體，能幫助Samson康復；經過幾周的強化治療，目前Samson的血液檢測顯示病毒正在減弱，病情穩定，牠也將持續接受醫治直到痊癒。

檢測 馬州 動物園

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