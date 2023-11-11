華府東方市場 周末慶150周年

卡洛米爾斯及其家庭在「東方市場」經營商販已有60年，今年該市場迎來150周年慶祝。（東方市場提供）

位於華府 國會山莊(Capital Hill)的「東方市場」(Eastern Market)，是首都歷史最悠久的市集，今年迎來150周年，本周末將舉行盛大慶祝，包括現場音樂表演、雜技表演、適合親子 的講故事活動，還有趣味滿分的尋寶遊戲等。

該市集匯聚了各種充滿故事的小商販，卡洛米爾斯(Leon Calomiris)及其家庭在東方市場經營商販「Thomas Calomiris and Sons」已有60年，「我大半輩子都在這裡度過，此社區就是我第二個家」，民眾來來往往，但其實非常有凝聚力，「很多人真心與我們交流，甚至帶著孩子定期來逛，我們看著他們長大，成為特別的朋友。」

東方市集1873年11月12日在國會山莊正式開幕，但2007年市集的室內區域曾被一場大火摧毀，「兩年翻修後，商家們重回此地，從那時候市集與社區的凝聚力就更加緊密」，卡洛米爾斯說，儘管新一代年輕人更習慣網購食材，或在大型連鎖店面購物，東方市集匯聚的所謂「爹媽商販」(mom and pop shops)仍熠熠生輝，「這說明華府民眾依然很重視本地商販的價值和意義」。

該市場的商販不僅提供特色食品、藝術品，許多消費者也稱該市場最大的亮點在於人與人之間的友好關係。

東方市集150周年慶活動即日啟動，周末兩天的節目更豐富多元，包括藝術家對話，廚藝教學、益智遊戲、插花教學、市場導覽等，詳情可登錄：https://shorturl.at/lAS05。