維州費郡公校 3年53校長離職或退休

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)從2020年至今，多達53名校長相繼辭職或退休 ，雖然該現象與新冠疫情 有一定關係，且大華府其他公校系統也有類似情況，但費郡公校不少前校長稱，他們因壓力過大、教師招聘受阻、薪資待遇不佳、公校官員態度不良等因素，最終選擇離開。

數據顯示，從2020-2021學年至今，FCPS共有53名校長辭職或退休，其中不少人轉到其他郡市的公校任職，馬州第二大的喬治王子郡(Prince George's County)公校系統同期有43校長離開，維州勞登郡(Loudoun County)共有九名。

疫情期間的超強壓力，讓全美各地掀起「教師離職潮」，但費郡公校系統有至少三名前校長表示，他們離開的原因除了教學壓力驟增之外，還有感覺公校官員愈來愈「疏遠」，他們表示，公校系統沒有真心為教師、校長們考慮，針對教師人手不足的問題，費郡公校教育總監雷德(Michelle Reid)也沒有好好解決。

這幾名前費郡公校校長如今已轉至大華府其他郡市的公校任職，他們匿名向媒體表示，「我感到愈來愈厭倦，(在費郡公校)當校長與我想像中的模樣漸行漸遠」。

也有離職校長表示，最大的問題在於人員招聘，「從去年春天開始，很多校長就曾警告公校官員，稱人手短缺的問題即將導致學校教職不堪重負，而願意來應聘的候選人少之又少」，這不僅讓留任教師身心俱疲，更讓校長們背負巨大壓力，「我們逐漸認識到費郡公校陷入窘境，因此決定退休或轉到其他地區任職。」

還有前費郡公校校長表示，該公校給校長提供的薪資待遇，無法與附近其他郡市相比，「這不僅加劇公校招聘的難度，也讓本地教師、校長們萌生離開的念頭」；每學年開頭的工作也常令校長們喘不過氣，電子系統遲遲不被批准，各項流程繁瑣，就算專案小組提出優化建議，這些年來費郡公校也罕見改變。

費郡公校表示，該郡200多名校長，和所有致力於提升費郡教學環境、幫助孩子們進步的教師，都是「費郡公校的領袖」，校長們持續退休或辭職的現象帶來嚴重後果，尤其是許多教師或員工會隨著校長一起離開，加劇人手不足的問題。

從費郡公校離開的三名校長，也分別表達了對雷德的不滿，稱她從未真正花時間認識校長們，沒有積極聽取教師們的意見，也不夠親切，「很多人不敢向她表達真實想法」；對此費郡公校通過聲明回應，雷德去年共舉辦了24場與校長和各校官員的圓桌會議。

一名現任校長還有三年達到退休年齡，她對許多可退休卻持續任職的教師、校長「非常佩服」，「我難以想像，基於費郡公校提供的薪資待遇，竟然有教師可以長期任職，我已等不及退休」，不過費郡政府表示，目前已在推進提升校長待遇的計畫。