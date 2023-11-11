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青年盲人鋼琴家劉浩 首登甘迺迪中心獻藝

華盛頓訊
青年盲人鋼琴家劉浩日前在華府甘迺迪中心演出，其音樂表演力撼動人心。（美國華人博物館提供）
青年盲人鋼琴家劉浩日前在華府甘迺迪中心演出，其音樂表演力撼動人心。（美國華人博物館提供）

華府的美國華人博物館(Chinese American Museum)上個月在甘迺迪中心舉辦第三屆「金燈籠獎」，肯定華裔在美國社會的付出，頒獎典禮的節目中最令觀眾印象深刻的，當屬青年盲人鋼琴家劉浩演奏的鋼琴曲「Tchaikovsky’s Dumka in C minor, Op. 59」。

劉浩2001年生於內蒙古赤峰市，他出生不久就雙目完全失明，他自幼喜愛音樂，三歲就表現出超常的音樂天賦，十多年來受教於劉永學、王海波、張志偉、張晉、王遒、李惠莉等人，之後長期跟隨中央音樂學院鋼琴系教授盛原學習。

劉浩就讀於約翰霍普金斯大學的皮博迪音樂學院，這是美國歷史最悠久的音樂學院之一；劉浩師從該音樂學院鋼琴系主任、著名教育家史塔克曼(Alexander Shtarkman)。

著名鋼琴家郎朗曾讚劉浩彈琴十分細膩，意境轉折的時間塑造力很卓越，其演奏能直擊人心最深處、柔軟的地方，指尖奏出的音符富有靈魂。

劉浩自幼熱愛音樂，三歲就顯出過人的音樂天賦。（美國華人博物館）
劉浩自幼熱愛音樂，三歲就顯出過人的音樂天賦。（美國華人博物館）

這次演出是劉浩首次在甘迺迪中心表演，演奏的曲目「Tchaikovsky’s Dumka in C minor, Op. 59」，贏得台下觀眾激賞；美國華人博物館副館長Jenny Liu稱，劉浩代表一種新生的音樂力量，個性突出且溫暖醇厚，能吸引完全不懂音樂的人來聆聽，他更展現出克服困難、積極向上、感恩生活的優秀品質，是年輕華裔的優秀代表。

身為盲人，劉浩堅信自己和正常人沒有太多差別，他用生命的精采證明事實的確如此，他不僅多次獲得國際鋼琴比賽獎項，先後五次與郎朗同台，15歲還在北京中山公園音樂堂舉辦個人首場鋼琴獨奏會，並成為鼓勵在災難中奮進的傑出人士「塔拉金像獎」的最年輕得主。

劉浩登上各國著名音樂廳，2022年4月他更被美國三所著名音樂學院：曼哈頓音樂學院、皮博迪音樂學院和克里夫蘭音樂學院，同時錄取；國際論壇(International Forum)副主席吉爾(Surinder Gill)評價「劉浩指尖流淌出來的音樂時而波瀾壯闊，時而帶領人走入一片荒野，彷彿能看到一個人孤獨的站在無人之境，他的表演詮釋了人琴合一的完美狀態。」

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