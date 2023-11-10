FBI落腳馬州Greenbelt 維州不滿：選址被政治左右

經過十幾年的反覆協商和層層評估，聯邦總務署(General Services Administration)8日宣布聯邦調查局(FBI )的新址將在馬州 喬治王子郡(Prince George’s County)的Greenbelt，預計將為馬州創造7500份工作機會，維州 官員對此結果非常不滿，表示選址的決定明顯被政治左右。

聯邦總務署發言人表示，選擇在Greenbelt為FBI新址的主要原因是，該地對納稅人的成本最低，交通便利，此外該地區重視可持續發展，在環境保護和資源平等分配方面有良好的發展潛能。

聯邦總務署執行長官卡納漢(Robin Carnahan)說，聯邦政府期待在Greenbelt建立獨一無二的FBI全新總部，這也將是該執法部門近幾年迎來的最大里程碑。

馬州和維州過去十幾年FBI新址激烈競爭，如今的結果令維州官員非常不悅，維州民主黨國會參議員華納(Mark Warner)與肯恩(Tim Kaine)通過聯合聲明表示，維州的選址提案Quantico明顯是FBI新址的更好選擇，聯邦調查局學院(FBI Academy)位於該區，「但聯邦政府卻做了相反的決定」，維州國會眾議員柯諾里(Gerry Connolly)也批評聯邦總務署做的決定完全被政治左右。

2022年聯邦總務署決定從三個地方選出FBI的新址，分別是馬州喬治王子郡的Greenbelt和Landover，以及維州費郡(Fairfax County)的春田市(Springfield)；後來聯邦總務署公布新的選址標準，更看重建立新址的成本，以及社會資源分配的公平性，而弱化對與聯邦調查局學院距離的考量。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)肯定聯邦總務署的最終決定，表示Greenbelt作為該都會區的交通樞紐，通勤便利是最大優勢，也有利於提升聯邦政府的資源平等，此外她指出，馬州Greenbelt的選址已「準備就緒」，FBI建立新址的成本較小，相比之下，維州的選址還需要拆遷或翻新，財務和時間成本都較高，「FBI的新址也將為馬州創造7500份工作崗位。」

FBI總部從1975年起位於華府賓夕法尼亞大道，但由於建築老舊，過去十幾年聯邦官員持續尋覓新址，不過前川普政府時期，該計畫暫停，當時FBI官員表示總部仍應靠近司法部，直到拜登總統上任後，搬遷新址的計畫再度推進。