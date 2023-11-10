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華府大熊貓抵成都保護區 將先隔離30天

記者張筠／華盛頓報導
大熊貓美香出發前享受水果零食，牠們搭乘19小時的長途飛機回中國。（國家動物園提供）
大熊貓美香出發前享受水果零食，牠們搭乘19小時的長途飛機回中國。（國家動物園提供）

經過19小時的長途飛行，華府國家動物園(National Zoo)的三隻大熊貓已在當地時間9日晚上11時23分抵達四川成都，安頓好後將開始30天的隔離，國家動物園第一時間在官網和社交平台上分享此消息，許多網友按讚留言，也有人表示這很像「追星」，即使大熊貓離開美國，他們仍非常關心大熊貓的動態。

大熊貓「添添」、「美香」、「小奇蹟」在美國時間8日下午1時許，乘坐Fedex的「熊貓快線」(Panda Express)出發，踏上返中之旅，牠們抵達四川成都臥龍大熊貓保護區後，國家動物園也在社交平台上及時公布此消息。

華府的三隻大熊貓已在當地時間9日晚抵達四川成都。圖為大熊貓添添。（國家動物園提供...
華府的三隻大熊貓已在當地時間9日晚抵達四川成都。圖為大熊貓添添。（國家動物園提供）
小奇蹟8日出發前在專機內吃水果零食。（國家動物園提供）
小奇蹟8日出發前在專機內吃水果零食。（國家動物園提供）

國家動物園表示，這三隻大熊貓將有專業團隊陪伴，未來幾天安頓妥當，而後開始30天的隔離計畫，「牠們在成都的生活環境肯定和在華府有些不同」，國家動物園主任史密斯(Brandie Smith)表示，這三隻大熊貓在成都的新家滿是美麗的裝飾，也少不了各種可口食物，「我想牠們一定最鍾愛竹子，尤其牠們在中國將享用到不同品種的美味竹子。」

除了食物不同，三隻大熊貓也將接受許多檢查，尤其是熊貓寶寶小奇蹟，預計將與動物保育員們有很多互動性的檢查。

許多民眾擔心大熊貓無法適應環境變化，史密斯說，其實牠們原本就生活在寒冷且艱苦的環境中，因此有良好的適應能力，「野生的大熊貓生活在山裡、森林地帶，因此牠們很能禦寒」，性情其實也不太好惹。

華府三隻大熊貓的離去仍令大華府許多民眾不捨，動物保育員也難忍眼淚，但期盼這些可愛又備受歡迎的「明星寶貝」不久之後能再回華府；中國的大熊貓計畫有清晰的外交策略，近幾年中國也向俄羅斯和卡達(Qatar)借出大熊貓，不過美中關係近年來日漸緊張，變得越來越不穩定，中國逐漸將美國、歐洲的大熊貓撤回，這也令不少人擔憂未來兩國關係會更僵化。

不過史密斯仍稱讚美中50年來大熊貓保護計畫的碩果滿滿，讓大熊貓擺脫原來瀕危(endangered)的狀態，進步成如今的「易危物種」(vulnerable species)。

華府三隻大熊貓8日乘Fedex的「熊貓快線」返回中國。（國家動物園提供）
華府三隻大熊貓8日乘Fedex的「熊貓快線」返回中國。（國家動物園提供）

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