感悟疫情 佳音大型文藝演出12/3馬州登場

因疫情睽違三年，佳音的實體年度大型文藝演出將在12月3日回歸。（主辦方提供）

由佳音藝術事工團(簡稱佳音)主辦的大型文藝晚會「愛與盼望」將於12月3日晚上7時30分在馬里蘭中華聖經教會登場，晚會總導演王建華表示，今年主題是基於對新冠疫情 的感悟，體現大家靠著真愛不喪膽、有盼望。

佳音歷來以專業水準高、藝術種類豐富、節目精彩紛呈而著稱，該團體自2004年以來每年在大華府 都有文藝演出，也曾受邀赴紐約等地巡演。

今年晚會總導演王建華是原北京 曲藝劇團演員，他表示，今年晚會主題為「愛與盼望」，是基於對疫情的思考和感悟，三年多的疫情讓幾乎所有人認識到自己的渺小、無能、無助，甚至無望，不少人陷入迷茫和惶恐之中。人雖微不足道，但真愛從未遠離，也給我們信心和力量，我們可以靠著真愛不喪膽、有盼望。

王建華追憶，佳音此前的年度實體文藝節目因疫情戛然而止，但三年來的創作未間斷，期間也在網路上展開不同形式的小型表演，新實踐也帶來更多可能性，從去年夏天開始佳音又卯足馬力，積極練習，今年冬天將回歸大型文藝表演。