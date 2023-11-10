感悟疫情 佳音大型文藝演出12/3馬州登場
由佳音藝術事工團(簡稱佳音)主辦的大型文藝晚會「愛與盼望」將於12月3日晚上7時30分在馬里蘭中華聖經教會登場，晚會總導演王建華表示，今年主題是基於對新冠疫情的感悟，體現大家靠著真愛不喪膽、有盼望。
佳音歷來以專業水準高、藝術種類豐富、節目精彩紛呈而著稱，該團體自2004年以來每年在大華府都有文藝演出，也曾受邀赴紐約等地巡演。
今年晚會總導演王建華是原北京曲藝劇團演員，他表示，今年晚會主題為「愛與盼望」，是基於對疫情的思考和感悟，三年多的疫情讓幾乎所有人認識到自己的渺小、無能、無助，甚至無望，不少人陷入迷茫和惶恐之中。人雖微不足道，但真愛從未遠離，也給我們信心和力量，我們可以靠著真愛不喪膽、有盼望。
王建華追憶，佳音此前的年度實體文藝節目因疫情戛然而止，但三年來的創作未間斷，期間也在網路上展開不同形式的小型表演，新實踐也帶來更多可能性，從去年夏天開始佳音又卯足馬力，積極練習，今年冬天將回歸大型文藝表演。
今年節目包括獨唱、合唱、小品、相聲、朗誦、啞劇等。晚會12月3日晚上7時30分開始，地址：4414 Muncaster Mill Road, Rockville, MD 20853。詳情可致電王建華(301)633-7884、周聖勇(240)505-3061、吳偉(240)246-6972。
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