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寫歷史 華府議會通過非裔女性史密斯任警局長

記者張筠／華盛頓報導
史密斯7日正式勝任華府警察局長，她因此成為華府歷史上首位非裔女警長。（華府警方提供）
史密斯7日正式勝任華府警察局長，她因此成為華府歷史上首位非裔女警長。（華府警方提供）

華府市議會7日一致表決通過，確認史密斯(Pamela Smith)為新任華府警察局長，該決定標誌華府迎來230年以來的首位非裔女警長。

史密斯此前擁有超過25年的執法經驗，其中大部分是在國家公園警察局(U.S. Park Police)，她從1998年開始擔任國家公園警察局的巡邏警官，之後一路晉升，2021年2月被任命為國家公園警察局長，後來2022年5月加入華府警察局，領導華府新成立的公平、多元權益小組，一年後晉升為華府警局國土安全局助理局長。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)今年夏天任命史密斯接任前警長康提(Robert Contee)的職位，市議會今年10月和11月共舉行兩次表決聽證，最終公共安全委員會(Public Safety Committee)一致通過市長的決定。

包瑟通過聲明表示，從今年春季開始市府廣泛聽取民眾意見，了解華府居民對下一任警長的期待，公眾希望有一位能夠改善社區治安，並能完善警務環境的領袖，包括降低犯罪率，增補華府警力等，「根據史密斯在警務方面的經驗和創新想法，我們相信她勢必帶領華府警局實現這些目標，並會與市議會合作繼續推動司法改革。」

在被市長任命至如今通過市議會表決的期間，史密斯擔任華府的代理警長，「身為華府第八區的居民，我對這座城市很有感情，也能體會廣大市民、商家業主在首都生活的各種酸甜苦辣」，史密斯指出，當務之急是遏制城市犯罪，尤其近期劫車、槍枝暴力的問題愈來愈頻發，她期待正式上任後能盡己所能解決治安問題，讓自己的家人和所有華府市民都能免於為基本人身安全擔憂的困擾。

如今史密斯成為華府歷史上的首位非裔女警長，也是第二位女警長，她的正式勝任對華府警方來說也有重要意義，結束了市警自今年6月以來缺乏正式領袖的局面，前局長康提6月辭職，轉去聯邦調查局(FBI)任職，但當時這段警長交替的時段，正是公眾格外擔憂社會治安的時期，除了劫車、暴力犯罪、凶殺等案件頻發，華府市議會推動的司法改革也持續受國會攔阻，不少民眾對首都的安全穩定失去信心，因此更加關注華府新任警長及其未來規畫。

華府 非裔 暴力犯罪

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