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維州民主黨 拿下州眾議會主導權

記者張筠／維州報導

維州普選落幕，民主黨人成功控制維州州議會，這不僅讓共和黨人試圖通過嚴格墮胎禁令的希望粉碎，也標誌維州州議會即將結束兩年來的分裂狀況。

共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)8日對共和黨在選舉中失利，表達了失望，但承諾會在剩餘任期內，與民主黨積極合作，推進改善公共衛生保健系統、促進經濟發展等兩黨共同的重點事項。

「說實話，我對普選結果很失望」，楊京說，此次選舉的首要教訓就是維州是「紫色」，因此對於兩黨來說，選舉都不容易。

今年維州全面改選州議會的140個席位，8日凌晨，民主黨人宣布拿下州眾議會100席中的51席，從共和黨手中奪回主導權，此外民主黨也保住了他們自2020年來就控制的州參議會。

今年所有州議會席位的競選都根據新畫的選區進行，民主黨在此前較「搖擺」的許多郊區獲勝，此外民主黨也橫掃「偏藍」北維州地區的選舉，鞏固北維州的勢力。

北維州勞登郡(Loudoun County)的州參議會席位，民主黨前檢察官兼CIA官員佩里(Russet Perry)擊敗共和黨企業家塞古拉(Juan Pablo Segura)；在里奇蒙(Richmond)附近的Henrico郡，公校教師范瓦爾肯堡(Schuyler VanValkenburg)也打敗共和黨現任參議員鄧納萬特(Siobhan Dunnavant)，這是民主黨維持州參議會主導權的一個關鍵。

州眾議會方面，退伍軍人弗格安斯(Michael Feggans)在維吉尼亞海灘(Virginia Beach)勝出，羅斯(Aaron Rouse)以56.3%得票率完勝共和黨對手亞當斯(Kevin Adams)，在Stafford郡和Spotsylvania郡，柯爾(Joshua Cole)以52.8%的得票率打敗共和黨對手彼得斯(Lee Peters)，都是民主黨今年取得勝利的關鍵。

在州眾議會第22選區，即威廉王子郡(Prince William County)，民主黨新人托馬斯(Josh Thomas)以51.6得票率擊敗共和黨對手斯特拉普(John Stirrup)，托馬斯是一名律師，也曾是一名海軍陸戰隊員。

雖然正式的選舉結果仍需由維州選舉廳(Department of Elections)認證，維州參議會共和黨核心小組已發表聲明承認他們的失敗，同時祝賀共和黨新進成員，包括擊敗民主黨對手的布魯爾(Emily Brewer)，並表示「將繼續抗擊通貨膨脹，為降低稅收、控制能源價格的議題努力，也會堅決反對民主黨極端進步的議程。」

民主黨 共和黨 維州

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