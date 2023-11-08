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消費者行動組織 華府歡慶52周年

【華盛頓訊】
Ken McEldowney(左三)投身社區服務超過半世紀，今年榮譽退休，Anna Flores(左二)接任行政主任。（主辦方提供）
Ken McEldowney(左三)投身社區服務超過半世紀，今年榮譽退休，Anna Flores(左二)接任行政主任。（主辦方提供）

非營利組織「消費者行動」(Consumer Action)日前在華府舉行52周年慶典，頒發2023年度最佳服務貢獻獎，並舉行新舊任行政主任交接儀式，聯邦及州府官員、各社區組織合作夥伴出席。

前行政主任Ken McEldowney投身社區服務超過半世紀，今年榮譽退休，他在50多年來特別注重多元社區的消費者教育及經濟獨立發展，除了開創社區先鋒多元語文消費者教育網站之外，還免費給全國非營利組織提供消費者教育培訓，每年在社區派發百萬份消費者教育刊物。

接任的新行政主任為Anna Flores，擁有豐富的社區服務經驗，未來致力繼續推進多元社區消費者教育、代言，幫助消費者提升生活品質，促進經濟發展和社區繁榮。

雖然疫情爆發後各行業都受不同程度的負面影響，但消費者行動組織仍提供各種免費服務，包括中文資訊(https://shorturl.at/ktxG0)，此外也有中文語音信箱，提供華語消費者諮詢及投訴服務(415)777-9635轉內線2。

消費者行動也和聯邦、各州和地方政府合作，推動多項消費者服務計畫，例如今年該組織在加州與太平洋煤電公司(PG&E)合作推出「消費者能源帳單優惠計畫」，為低收入者或深受疫情影響的家庭提供紓困幫助。該組織現也在推動另一項可負擔的「互聯網寬頻優惠計畫」，並有中文講座，預訂講座或詳情可致電(415)777-9648轉207，或電郵：jamie.woo@consumer-action。

教育 疫情 低收入

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