維州參眾議員選舉今登場

維州普選日7日登場，州議會全面改選，部分郡市也將選出新的教育委員、監察委員和檢察長。（本報檔案照）

維州 普選(general election)今(7日)登場，各郡市投票站運營至晚7時，選民可現場登記(register)，今年普選維州改選州議會的所有席位，包括100名州眾議員和40名州參議員，選舉結果將影響維州未來幾年的走向，因此備受關注，此外阿靈頓郡、費郡、勞登郡等北維州郡市今年也改選部分官員。

拜登 總統4日在選舉前的最後時刻。替維州議會的多位民主黨 候選人背書，期許民主黨能奪回維州眾議會的主導權，他並向維州民主黨捐贈120萬元，拜登此舉是回應維州民主黨高層此前的抱怨和不滿。

今年8月維州的聯邦參議員華納(Mark Warner)和凱恩(Tim Kaine)抱怨，稱民主黨全國委員會(Democratic National Committee)不夠支持和重視維州選舉，也沒有在今年的選舉中幫助他們應對維州共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)在財政等方面的挑戰。

拜登也通過「民主黨立法競選委員會」發送一封募款郵件，這也是他在2023年選舉期間，首次為維州候選人籌集資金，該委員會已在今年選舉中為維州民主黨籌集220萬元。

不過維州民眾對拜登總統的看法也不太樂觀，根據維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)今年夏天的一份民調，44%民眾表示若楊京競選總統，他們將支持楊京，相比之下，僅有37%人會選擇拜登；該民調也指出，54%維州民眾對拜登的作為和成績很失望。

目前維州民主黨人在參議會處於主導地位，40席位中占有22個，但共和黨人控制維州眾議會，占有52個席位；拜登總統的介入顯示民主黨人對幾個搖擺州越來越擔憂，從2012年至2021年，維州民主黨從未在州府層面的選舉中失利，2021年11月楊京以微弱差距打敗民主黨對手、前維州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)。

民主黨人目前在維州爭取選票的一大策略是關於墮胎的權益，拜登表示，楊京和其他極端的共和黨人「將讓維州乃至美國更退步。」

維州參議會今年有兩個席位競爭尤其激烈，州眾議會也有三個席位的選情備受矚目，涉及的選區包括勞登郡、Fauquier郡，爭奪州參議員席位的民主黨Russet Perry和共和黨Juan Segura實力不相上下，威廉王子郡西部的州眾議員選情也很關鍵，民主黨Josh Thomas和共和黨John Stirrup爭奪州眾議會21選區的席位。

地方選舉層面，阿靈頓郡的選民今年須決定郡委會兩席位的人選，此外還有一名教育委員改選，費郡、勞登郡、威廉王子郡也有郡府監察委員和教育委員的選舉；勞登郡選民也將決定現任檢察長是否連任，現任民主黨檢察長Buta Biberaj面臨共和黨Bob Anderson的挑戰，後者曾在20多年前擔任最高檢察官。