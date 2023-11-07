我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

丕優調查：富裕國家人民 對美國的好感度高於中國

金山國際旅遊復甦回到疫前水平 獨缺中國客

維州參眾議員選舉今登場

記者張筠／維州報導
維州普選日7日登場，州議會全面改選，部分郡市也將選出新的教育委員、監察委員和檢察長。（本報檔案照）
維州普選日7日登場，州議會全面改選，部分郡市也將選出新的教育委員、監察委員和檢察長。（本報檔案照）

維州普選(general election)今(7日)登場，各郡市投票站運營至晚7時，選民可現場登記(register)，今年普選維州改選州議會的所有席位，包括100名州眾議員和40名州參議員，選舉結果將影響維州未來幾年的走向，因此備受關注，此外阿靈頓郡、費郡、勞登郡等北維州郡市今年也改選部分官員。

拜登總統4日在選舉前的最後時刻。替維州議會的多位民主黨候選人背書，期許民主黨能奪回維州眾議會的主導權，他並向維州民主黨捐贈120萬元，拜登此舉是回應維州民主黨高層此前的抱怨和不滿。

今年8月維州的聯邦參議員華納(Mark Warner)和凱恩(Tim Kaine)抱怨，稱民主黨全國委員會(Democratic National Committee)不夠支持和重視維州選舉，也沒有在今年的選舉中幫助他們應對維州共和黨州長楊京(Glenn Youngkin)在財政等方面的挑戰。

拜登也通過「民主黨立法競選委員會」發送一封募款郵件，這也是他在2023年選舉期間，首次為維州候選人籌集資金，該委員會已在今年選舉中為維州民主黨籌集220萬元。

不過維州民眾對拜登總統的看法也不太樂觀，根據維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)今年夏天的一份民調，44%民眾表示若楊京競選總統，他們將支持楊京，相比之下，僅有37%人會選擇拜登；該民調也指出，54%維州民眾對拜登的作為和成績很失望。

目前維州民主黨人在參議會處於主導地位，40席位中占有22個，但共和黨人控制維州眾議會，占有52個席位；拜登總統的介入顯示民主黨人對幾個搖擺州越來越擔憂，從2012年至2021年，維州民主黨從未在州府層面的選舉中失利，2021年11月楊京以微弱差距打敗民主黨對手、前維州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)。

民主黨人目前在維州爭取選票的一大策略是關於墮胎的權益，拜登表示，楊京和其他極端的共和黨人「將讓維州乃至美國更退步。」

維州參議會今年有兩個席位競爭尤其激烈，州眾議會也有三個席位的選情備受矚目，涉及的選區包括勞登郡、Fauquier郡，爭奪州參議員席位的民主黨Russet Perry和共和黨Juan Segura實力不相上下，威廉王子郡西部的州眾議員選情也很關鍵，民主黨Josh Thomas和共和黨John Stirrup爭奪州眾議會21選區的席位。

地方選舉層面，阿靈頓郡的選民今年須決定郡委會兩席位的人選，此外還有一名教育委員改選，費郡、勞登郡、威廉王子郡也有郡府監察委員和教育委員的選舉；勞登郡選民也將決定現任檢察長是否連任，現任民主黨檢察長Buta Biberaj面臨共和黨Bob Anderson的挑戰，後者曾在20多年前擔任最高檢察官。

維州 民主黨 拜登

上一則

2韓國汽車零件商 宣布設廠喬州

下一則

托兒費高漲 喬州獲白宮金援6.57億

延伸閱讀

多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球

多州7日舉行地方選舉 投票結果將成2024大選風向球
資深選舉策略顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益

資深選舉策略顧問：拜登應思考參選是否符合國家利益
財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面

財政部：財長葉倫9至10日將與中國國務院副總理何立峰會面
高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城

高齡、經濟弱點發酵 拜登如何扳回一城

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20
根據求職網站LinkedIn的最新數據，亞特蘭大被認為是全美最適合創業的都會區。(市府臉書)

全美最適合創業都會 亞城奪冠

2023-11-03 02:15

超人氣

更多 >
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？

好市多有機熟蛋用來方便 但為何能保存兩個月？
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝