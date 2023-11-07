大華府中文教師學會 探討AI中文教學

大華府中文教師學會日前舉行秋季年會，逾60名來自美國和中國的中文教師出席。（主辦方提供）

大華府中文教師學會日前在馬州 舉行秋季年會，60多位教育及文化藝術人士出席會議，維吉尼亞大學東亞語言、文學與文化系教授曾妙芬在會中發表「AI 時代的中文任務教學與教學評估」主題報告。

會議首先由大華府中文教師學會會長翁璇致開幕詞，隨後曾妙芬分享人工智慧(AI)技術的迅速發展對語言教學的影響。她首先給一線語言教師們一顆「定心丸」，稱AI不會取代語言教師，同時AI也可在一定程度上服務於教師和學習外語的學生。

曾妙芬說，在語言教學上，AI可以擔任助教，在語言學習上，AI可充當家教，不過她也提醒教師和學生注意，AI並非專業語言老師，可能缺乏語言教師所具有的、對特定語言功能、語法分析的專業知識，也有可能出錯。

曾妙芬總結四個要點指導教師們使用AI促進教學，並提出注意事項，第一是AI技術無法完全針對個別課堂、老師、學生的需要來設計教學材料，第二是若使用ChatGPT 設計教學活動和材料，最後還是需要專業語言教師的加工重整，這有可能更花時間。

第三ChatGPT3.5目前無法達成「同功能多句型」的語言產出，詞彙正確性和水平差異也可能存在偏差。最後若過分依賴Chat GPT，語言教師的思考會僵化，甚至逐漸失去教學創造力和專業思辨能力。

曾妙芬總結稱ChatGPT沒那麼牢靠，專業素養能力最牢靠；她也分享一套完整以人工智慧為主題的「任務型教學單元」，向教師們呈現如何從「我會」陳述(can-do statements)出發，設計任務，採用真實預料，將任務教學法與科技工具結合，提高中文教學的效率。

除了主題報告，還有兩位特邀講員分享教學經驗，馬州米德高中教師戴靜分享「開啟教學寶藏儲備：設計因材施教，有的放矢的教學活動」，著重討論寓教於樂的課堂活動在語言教學中的有效性。

另一名特邀講員是中文教學品牌Rita's Chinese Academy創建人、約翰霍普金斯大學SAIS中文教師范書紅，范書紅帶來「從聲調到句調：針對非華裔學生教授中文語音系統的一種可能性」，詳解中文語音教學的特點及中文發音訓練的內容和步驟。