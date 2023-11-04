藥物濫用加劇 勞登郡公校挨批 家長為其辯護

維州勞登郡公校 (Loudoun County Public School)日前因頻繁出現學生濫用藥物的問題引發州府關注，楊京(Glenn Youngkin)政府批評公校官員做法不當，並簽署行政令要求全州公校及時告知家長與學生安全健康有關的狀況，不過部分家長為公校辯護，並贊同校長等學校官員的處理方式。

勞登郡Park View高中過去三周至少有八名學生濫用鴉片類藥物，而警官查普曼(Mike Chapman)2日表示，該校本周又出現第九個案例。

楊京同日頒布行政令要求公校未來須在藥物濫用問題出現24小時內通知家長和社區，確保家長們的知情權，州府也批評勞登郡公校官員在部分案件中，拖延了20天才向家長們解釋校內發生的情況。

不過Park View高中的家長教師協會主席卡澤斯(Amy Gazes)說，校長傑弗遜(Jason Jefferson)其實一直與家長們保持良好溝通，「每次發生藥物濫用狀況，我們都會收到他的郵件」。

校長信中表示，近期出現許多「不正常的緊急醫療狀況」，「但為了遵守勞登郡公校系統政策以及健康保險 流通與責任法案(HIPAA)，保護未成年人的隱私，校長不能在第一時間公開解釋藥物濫用的問題。」

傑弗遜10月17日曾給學校社區發郵件，表示「一名學生遇到緊急醫療狀況，需要學校工作人員護理，並致電急救人員」；10月31日傑弗遜又發了另一封郵件，稱「近期學校發現許多學生在上學前吸毒(ingest drugs)，影響在校活動和表現，我們也注意到越來越多年輕人在校外出現緊急健康問題。」

卡澤斯也說，若學校出現異常情況，她一般都能及時了解，「只要學校啟動安全規章，我女兒就會短信給我，而女兒放學回家前，校長也都已給家長們發送通知。」

隨著校內藥物濫用問題加劇，查普曼敦促家長們及時與孩子溝通，向他們普及醫學 常識，避免他們在沒有醫生或藥局授權的情況下擅自用藥；今年截至目前勞登郡有19例青少年濫用藥物的情況，與2022年的總量齊平，「以往濫用藥物者多為20至30歲，如今不斷年輕化，狀況不容小覷。」

勞登郡公校現也推廣社區教育項目，試圖通過外展活動和倡議宣傳，向各家庭普及藥物安全知識，此外也持續加強對學校職員的急救培訓。