我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

維州控管書籍惹議 禁書閱量逆增12%

記者張筠／維州報導

維州政府日前對教育內容和兒童閱讀書本的管控持續在社區惹議，包括禁止「露骨色情」的內容進入公校圖書館，不過日前一項研究顯示，禁止部分書籍的努力可能適得其反，有些書本在被禁後，反而更多人借閱。

日前一項由卡內基梅隆大學(CMU)和喬治梅森大學(GMU)合作推動的研究顯示，在不受限制的圖書館中，部分被公校禁止的書籍平均借閱量增加了12%，對此維州圖書館協會執行主任維爾佳(Lisa Varga)表示「並不意外」。

「多數書籍本就有一定的讀者群，禁書也不例外，但很多時候，本身對禁書沒有興趣的讀者發現該書本因某種原因被限制，反而會處於好奇心而想一探究竟」，維爾佳表示，還有一部分平時不讀書的民眾會因此關注圖書市場，專門從未受限制的圖書館借閱其他地方不能看到的書。

該研究也發現，讀者大增的禁書中，有許多被禁前是歸類於較小眾的作品，媒體宣傳和公校系統的各種「禁閱」通知，反而會提升他們的知名度，所以部分作者並不擔憂自己的作品被禁。

但維爾佳表示，控制公校學生們的閱讀內容，本身很可能造成不可逆轉的後果，「很多書籍若不收在公校的圖書館，很可能永遠也不會達到該書的目標受眾」，學生在學校不讀，父母可能也不會到其他圖書館為孩子借閱，有些家庭也沒有額外資金買書，如此下去，這些書本所傳遞和教導的信息將很難讓年輕人接觸到。

日前維州Spotsylvania郡公校系統將內容涉及「露骨色情」的書籍撤出圖書館，其中包括普利策新聞獎得主莫里森(Toni Morrison)的多部作品，Samuels公共圖書館也採取相似措施，「但這侵犯了民眾最基本的權利」，維爾佳說，與性別少數群體相關的知識和內容不應該被禁止，每個群體都有話語權和代表性。

根據「美國圖書館協會」的數據，維州面臨被禁或被查的書籍數量在全美排名第二多，僅次於德州；不過維爾佳也表示，在如今信息流通迅速、社交媒體發達的時代，很少有內容能被完全禁止，學生們若真想接觸被公校禁止的書籍，仍可在其他平台或書店找到，且很多時候也與家長的態度和做法有關。

圖書館 公校 維州

上一則

普林斯頓大學畢業生涉國會暴亂 判囚2個月

下一則

新州男詐騙10多名長者逾20萬元 被判刑8年

延伸閱讀

學生一旦濫用藥物 維州公校24小時內須通知家長

學生一旦濫用藥物 維州公校24小時內須通知家長
英智庫揭北韓疑供俄彈藥 東亞安全台灣無法自外

英智庫揭北韓疑供俄彈藥 東亞安全台灣無法自外
歐洲里程碑 西班牙民企發射「可重複使用」火箭

歐洲里程碑 西班牙民企發射「可重複使用」火箭
藍莓夜（七）

藍莓夜（七）

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

2023-11-01 02:20

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險