維州控管書籍惹議 禁書閱量逆增12%

維州 政府日前對教育內容和兒童閱讀書本的管控持續在社區惹議，包括禁止「露骨色情」的內容進入公校 及圖書館 ，不過日前一項研究顯示，禁止部分書籍的努力可能適得其反，有些書本在被禁後，反而更多人借閱。

日前一項由卡內基梅隆大學(CMU)和喬治梅森大學(GMU)合作推動的研究顯示，在不受限制的圖書館中，部分被公校禁止的書籍平均借閱量增加了12%，對此維州圖書館協會執行主任維爾佳(Lisa Varga)表示「並不意外」。

「多數書籍本就有一定的讀者群，禁書也不例外，但很多時候，本身對禁書沒有興趣的讀者發現該書本因某種原因被限制，反而會處於好奇心而想一探究竟」，維爾佳表示，還有一部分平時不讀書的民眾會因此關注圖書市場，專門從未受限制的圖書館借閱其他地方不能看到的書。

該研究也發現，讀者大增的禁書中，有許多被禁前是歸類於較小眾的作品，媒體宣傳和公校系統的各種「禁閱」通知，反而會提升他們的知名度，所以部分作者並不擔憂自己的作品被禁。

但維爾佳表示，控制公校學生們的閱讀內容，本身很可能造成不可逆轉的後果，「很多書籍若不收在公校的圖書館，很可能永遠也不會達到該書的目標受眾」，學生在學校不讀，父母可能也不會到其他圖書館為孩子借閱，有些家庭也沒有額外資金買書，如此下去，這些書本所傳遞和教導的信息將很難讓年輕人接觸到。

日前維州Spotsylvania郡公校系統將內容涉及「露骨色情」的書籍撤出圖書館，其中包括普利策新聞獎得主莫里森(Toni Morrison)的多部作品，Samuels公共圖書館也採取相似措施，「但這侵犯了民眾最基本的權利」，維爾佳說，與性別少數群體相關的知識和內容不應該被禁止，每個群體都有話語權和代表性。

根據「美國圖書館協會」的數據，維州面臨被禁或被查的書籍數量在全美排名第二多，僅次於德州；不過維爾佳也表示，在如今信息流通迅速、社交媒體發達的時代，很少有內容能被完全禁止，學生們若真想接觸被公校禁止的書籍，仍可在其他平台或書店找到，且很多時候也與家長的態度和做法有關。