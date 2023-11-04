米其林必比登榜單 新增華府2特色早餐店
米其林(Michelin)日前公布華府的必比登(Bib Gourmand)榜單，其中新增的兩家店不僅餐點有特色，服務質量好，且價格合理可負擔，兩家餐廳分別是La Tejana和Yellow，都提供別具特色的早餐及早午餐。
根據米其林的介紹，價格可負擔的定義為，兩道菜加一份甜點或一杯酒的套餐，總價在40元左右；去年華府有四家餐廳新進必比登榜單，分別是印度菜系的「Daru」、拉麵館「Menya Hosaki」、烤肉店「Honeymoon Chicken」、以及Dauphine's。
今年新增的餐廳數量雖然比去年少，但兩家都是深受當地民眾喜愛的店面，周末甚至會大排長龍。
La Tejana位於華府Mt Pleasant街3211號，專門提供德州-墨西哥式的早餐玉米餅(tacos)，該餐點的靈感來源於Ana-Maria Jaramillo和Gus May夫婦在家鄉德州嘗到的小吃，米其林對該店面的服務效率、美味食物而讚賞有加，除了自製的玉米餅皮，該店提供的餡料選項也多元且豐富，深受顧客喜愛。
另一家新進華府必比登的是Yellow，該店主打中東糕點、小吃和甜品，創始人Michael Rafidi及其團隊來自約旦、巴勒斯坦、黎巴嫩地區，他們在Navy Yard的店面Albi去年就已獲得米其林一星，如今他們所經營較輕鬆休閒的小店再獲米其林肯定，且Yellow在華府許多社區都有分店，包括Navy Yard、喬治城(Georgetown)、聯合市場(Union Market)，該店最受歡迎的包括早餐三明治、皮塔餅、各式糕點等。
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