馬州醫院急診 平均要等8小時
馬州衛生服務委員會(Maryland Health Services Cost Review Commission)日前公布一份報告，數據顯示馬州急診室的平均等候時間達8小時，雖然這已比原先的11小時有明顯進步，但此醫療水平仍在全國非常落後。
根據該報告，病患在急診室的等候時間，是指抵達醫院(point of arrival)至辦理就診(admission)的時間，該委員會以此衡量馬州40家醫院的醫療服務效率和水平，並了解各地醫療人力資源的分配狀況，其中近四分之三的醫院都為縮短病患等候時間付出努力，且有一定效果，但總體仍不太樂觀，也有部分醫院在退步，例如Adventist White Oak醫院的等候時間延長至16小時。
此前馬州醫院急診室的平均等候時間為11小時，如今已進步至8小時，但仍落後於全國多數地區，也令許多人不可思議。
數據顯示，馬州醫院的等候時間在3.5小時至24小時不等，其中等待時間最長的為馬里蘭大學(UMD)東岸(Eastern Shore)醫療中心，最長可達一整天，Suburban、Medstar Montgomery 和Holy Cross醫院在七至八小時之間，而Holy Cross Germantown和Adventist Shady Grove醫院皆把病患等候時間控制在六小時左右。
該報告也為馬州各醫院制定目標，敦促各醫療機構提升服務效率，縮短病患的等候時間，部分醫院也考慮調整醫護人員的排班制度，減少病患未看診就離開的情況。
馬州上個月通過一項新法案，允許有合法工作且符合專業資格的移民群體申請醫療保健相關的崗位，解決馬州醫療人力資源，該法案由馬州州眾議員羅普斯(Lesley Lopez)和州參議員卡根(Cheryl Kagan)提出，他們主張積極填補醫療領域的職缺，以此縮短醫院急診室的等候時間，也提升醫療服務資源分配的公平性。
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