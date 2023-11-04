馬州醫院急診 平均要等8小時

馬州多數醫院的等候時間縮短，但Adventist White Oak醫院卻退步，急診室病患等候時間延長至16小時。（取自醫院官網）

馬州 衛生服務委員會(Maryland Health Services Cost Review Commission)日前公布一份報告，數據顯示馬州急診室的平均等候時間達8小時，雖然這已比原先的11小時有明顯進步，但此醫療水平仍在全國非常落後。

根據該報告，病患在急診室的等候時間，是指抵達醫院(point of arrival)至辦理就診(admission)的時間，該委員會以此衡量馬州40家醫院的醫療服務效率和水平，並了解各地醫療人力資源的分配狀況，其中近四分之三的醫院都為縮短病患等候時間付出努力，且有一定效果，但總體仍不太樂觀，也有部分醫院在退步，例如Adventist White Oak醫院的等候時間延長至16小時。

此前馬州醫院急診室的平均等候時間為11小時，如今已進步至8小時，但仍落後於全國多數地區，也令許多人不可思議。

數據顯示，馬州醫院的等候時間在3.5小時至24小時不等，其中等待時間最長的為馬里蘭大學(UMD)東岸(Eastern Shore)醫療中心，最長可達一整天，Suburban、Medstar Montgomery 和Holy Cross醫院在七至八小時之間，而Holy Cross Germantown和Adventist Shady Grove醫院皆把病患等候時間控制在六小時左右。

該報告也為馬州各醫院制定目標，敦促各醫療機構提升服務效率，縮短病患的等候時間，部分醫院也考慮調整醫護人員的排班制度，減少病患未看診就離開的情況。

馬州上個月通過一項新法案，允許有合法工作且符合專業資格的移民 群體申請醫療保健相關的崗位，解決馬州醫療人力資源，該法案由馬州州眾議員 羅普斯(Lesley Lopez)和州參議員卡根(Cheryl Kagan)提出，他們主張積極填補醫療領域的職缺，以此縮短醫院急診室的等候時間，也提升醫療服務資源分配的公平性。