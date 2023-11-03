美京參與國務院全球多元化藝術節 獲好評

此藝術節旨在提升國務院內部員工對不同種族、文化、性別、年齡、宗教多元性的認識。（主辦方提供）

美京華人 活動中心(CCACC)日前應邀參與美國國務院 首次舉辦的「全球多元化藝術節」(The Global Diversity Art Event)，CCACC的文化展台、舞蹈和古箏表演深受民眾好評。

美京華人中心日前應邀參與國務院首屆「全球多元化藝術節」。（主辦方提供）

美國國務院外交安全局今年7月邀請CCACC，參與這項專為提升國務院內部員工對不同種族、文化、性別、年齡、宗教多元性認識的活動，CCACC是十家受邀的非營利組織之一。

CCACC是此次活動唯一受邀的表演團體，特別準備了三個極富中華文化特色的節目。（主辦方提供）

活動在維州阿靈頓市Rosslyn的國務院辦公大樓舉辦，CCACC的展台吸引許多目光，琳瑯滿目的中華文化展品包括，五彩繽紛的中國結、小巧玲瓏的折扇和蒲扇、造型精緻特別的舞獅面具和京劇 臉譜，還有天然石首飾等。

CCACC也藉此機會向大華府民眾介紹其核心價值與七大服務部門等，有民眾對這間兢兢業業服務華人社區41年的組織感到驚訝，並讚嘆CCACC的服務範圍包羅萬象，還有人對其美京藝廊很感興趣。

CCACC古箏社的演奏讓許多民眾對中國傳統音樂有全新認識。（主辦方提供）

CCACC也是此次活動唯一受邀的表演團體，特別準備了三個極富中華文化特色的節目：由常青社清秀舞蹈班帶來的古典舞「扇舞丹青」、常青社芳華舞蹈隊帶來富有京劇元素的「梅花賦」、以及古箏社的表演，三項表演都驚豔全場。