違規占用華府公車道 11/15起罰100元

華府為優化公車服務，11月15日起給占用公車專用道的車輛開罰100元。（記者張筠／攝影）

華府 市府宣布，運輸局(DDOT)收緊公車道的執法，在延遲數月後，將從本月15日起，向違規停在公車專用道的車輛開罰100元，明年1月1日開始市府將進一步收緊執法，使用公車專用道的行駛車輛若被拍到，也將開罰100元。

此前市府已通過「公車道清除計畫」(Clear Lanes Project)，這是華府運輸局和首都捷運 局(WMATA)聯合打造「優良公車服務」(Better Bus)的行動，市府也在部分線路共140輛公車上安裝攝像頭，專門查抓違規停在(stop)公車專用道的車輛，華府是全美首個通過此類執法項目的城市。

該執法項目進入試行階段後一度沒有下文，首都捷運局也未公布最終方案，但這期間違規的車輛仍會收到市府的警告；本周華府運輸局宣布，15日開始將給違規車輛開罰單，而明年1月1日起，除了停在公車道的車輛會被開罰，在公車專用道行駛的車輛也會被罰100元，市府最初計畫將罰款定為200元，但因擔心執法過嚴，最終決定罰金減半。

交通官員和學者表示，此懲處措施將讓公車乘坐率提升60%，不過美國智庫「城市研究所」(Urban Institute)的學者雷諾特(Lindiwe Rennert)擔憂，嚴格的法律規定和高價罰金將加劇華府的貧富差距，也可能影響部分族裔和社區群體的日常生活。

部分民眾也表示此執法措施過於嚴苛，表示查抓違規停在公車道的車輛非常合理，但給行駛在公車道的車輛開罰就太超過，他們表示，華府交通堵塞問題本就嚴重，在不影響公車服務的情況下，暫用公車道情有可原，沒必要處處開罰。

對此市府官員稱，此執法項目會以公車載有的攝像頭所拍畫面為證據，若不影響公車停靠、接送乘客，一般車輛不會被拍照。