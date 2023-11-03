母帶劫車男童自首 法官下令關押少管所

華府 日前發生的致命劫車案令人唏噓，13歲的青少年因作案喪命，另一名12歲的男孩將被關押至少年監管所(youth detention center)，有民眾表示，因作案喪命的案例可能給其他誤入歧途的年輕人改邪歸正，但也有人質疑被劫持的民眾反應過激。

該劫車案10月28日晚上發生於華府市中心D街600號附近的Penn Quarter社區，13歲的托尼(Vernard Toney Jr.)和一名12歲男孩看到附近一輛車內的駕駛座上有人，因此逼近試圖劫持。

沒想到該車主是未在執勤的聯邦法警法院安全警官(U.S. Marshal court security officer)，根據華府警探歐丹爾(Thomas O’Donnel)11月1日在法院上的證詞，這兩名男孩逼近該車要求安全警官下車時，將手放在腰間，好似要掏槍威脅，其中一名男孩甚至大喊「你知道這是什麼」。

該安全警官照做，但在下車的瞬間他掏出手槍開槍打中托尼，兩名男孩立刻逃跑，托尼沒跑兩步就暈倒在街上，最終送醫不治，另一名男孩則消失無蹤；這名開槍的安全警官合法擁有該手槍，目前沒有面臨任何指控，但有民眾質疑他是否過度防衛。

警方在案發後兩天逮捕了12歲男孩，據稱是其母親帶他去自首，歐丹爾說，該男孩的母親發現兒子房間裡的衣服與警方公布監控錄像中的嫌疑人服裝一致，因此將他交給警察，該男孩現被控訴武裝劫車，他6日將再出庭。

在1日的聽證會上，該男孩的辯護律師表示，這名男孩正處於適合在校讀書、培養廣泛興趣愛好並發展潛力的年齡，在接受監控的前提下，他的前途仍可改變，因此請求法官讓他帶著電子監控器留在家裡生活。

此訴求未獲法官同意，法官表示該男孩的所作所為非常危險，不適合留在社區，因此下令將其關押在少年監管所。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)在案發後表示，「槍枝、劫車、13歲男孩，這些都是悲劇的組成元素」，她1日宣布市府的試行計畫，給劫車案頻發的社區民眾發放追蹤器，以此協助警方辦案，也震攝犯罪團體，打擊暴力行為。