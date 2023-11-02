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華府調查電影文化節 「驚爆焦點」揭序幕

記者張筠／華盛頓報導
華府第九屆「調查電影文化節」今日登場，連續四天共播映15部作品。（取自官網）
華府第九屆「調查電影文化節」今日登場，連續四天共播映15部作品。（取自官網）

華府第九屆「雙重曝光：調查電影文化節」(Double Exposure:Investigative Film Festival)今日(2日)登場，重點放映的作品包括闡述非裔女性追求美國夢卻在購買房產上歷盡艱辛的「Locked Out」，此電影節持續至5日，共放映15部作品。

該電影節2015年發起，首先展映政治傳記劇情片「驚爆焦點」(Spotlight)，電影節聯合創始人斯科莫(Diana Jean Schemo)表示，該影片為此電影節奠定基調，旨在引領人們思考調查新聞、故事詳述、影視拍攝手法等的結合點，也展現調查新聞對當今文化的發展有多麼深刻的影響。

今年電影節共放映15部作品，包括紀錄片、新聞調查電影和短片等，2日的開幕電影為講述非裔女子在美國購置房產故事的「Locked Out」；3日將播放「The Piece of Truth」，聚焦新聞工作者Dmitry Muratov的故事以及俄羅斯的新聞生態，在他獲得諾貝爾獎後不久，俄羅斯就入侵烏克蘭，他的六名新聞記者在過程中被殺。

4日展映「Another Body」，該片講述一名年輕女子發現自己的臉面被刻畫在另一個人的身上，她的形象隨後被色情網站利用，後來她通過人工智慧技術追查幕後黑手，期間又發現一系列與她相同的受害者。

5日的閉幕影片為「The Lost Souls of Syria」，講述一名敘利亞政府的攝影師被要求為受Bashar al-Assad虐待和殺害的人拍照，由於他無法承受這種黑暗、扭曲的行為，最後將他所拍的成千上萬張照片公開。

該電影節在華府市中心的馬丁路德金圖書館舉辦，詳情：https://shorturl.at/dhiX7

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