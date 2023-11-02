華府調查電影文化節 「驚爆焦點」揭序幕

華府第九屆「調查電影文化節」今日登場，連續四天共播映15部作品。（取自官網）

華府 第九屆「雙重曝光：調查電影文化節」(Double Exposure:Investigative Film Festival)今日(2日)登場，重點放映的作品包括闡述非裔 女性追求美國夢卻在購買房產上歷盡艱辛的「Locked Out」，此電影節持續至5日，共放映15部作品。

該電影節2015年發起，首先展映政治傳記劇情片「驚爆焦點」(Spotlight)，電影節聯合創始人斯科莫(Diana Jean Schemo)表示，該影片為此電影節奠定基調，旨在引領人們思考調查新聞、故事詳述、影視拍攝手法等的結合點，也展現調查新聞對當今文化的發展有多麼深刻的影響。

今年電影節共放映15部作品，包括紀錄片、新聞調查電影和短片等，2日的開幕電影為講述非裔女子在美國購置房產故事的「Locked Out」；3日將播放「The Piece of Truth」，聚焦新聞工作者Dmitry Muratov的故事以及俄羅斯 的新聞生態，在他獲得諾貝爾獎後不久，俄羅斯就入侵烏克蘭，他的六名新聞記者在過程中被殺。

4日展映「Another Body」，該片講述一名年輕女子發現自己的臉面被刻畫在另一個人的身上，她的形象隨後被色情網站利用，後來她通過人工智慧技術追查幕後黑手，期間又發現一系列與她相同的受害者。

5日的閉幕影片為「The Lost Souls of Syria」，講述一名敘利亞政府的攝影師被要求為受Bashar al-Assad虐待和殺害的人拍照，由於他無法承受這種黑暗、扭曲的行為，最後將他所拍的成千上萬張照片公開。

該電影節在華府市中心的馬丁路德金圖書館舉辦，詳情：https://shorturl.at/dhiX7。