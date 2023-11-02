華府劫車今年來逾800起 市府向案件多發區免費發追蹤器

華府 劫車案今年至今已累計逾800宗，市長包瑟(Muriel Bowser)團隊和市警11月1日宣布一項試行計畫，將向部分社區的華府居民免費發放追蹤器，藉此打擊車輛盜竊。

在市府出台此計畫的前幾天，華府剛發生一起與劫車相關的命案，一名13歲少年因試圖劫車時中槍身亡。

華府警方表示，10月28日晚間12歲和13歲的兩名青少年在D街600號附近劫車，而坐在車內的剛好是一名下班的聯邦警察，兩名青少年迫使該車主下車，根據車主描述，其中一人「將手放在腰間，好似要掏槍」，於是在下車的瞬間，該聯邦警察向其中一人開搶，另一人立即逃跑。

華府警方當晚10時左右抵達現場，發現13歲的托尼(Vernard Toney)中槍受傷，經送醫不治；華府警方案發兩天後將12歲的嫌疑少年逮捕，他目前面臨武裝劫車的指控，而槍擊 托尼的聯邦警察目前仍在接受調查，他使用的武器為合法手槍。

華府今年已發生逾800起劫車案，為加強執法並提升辦案效率，市府推出試行計畫，向案發頻繁的社區民眾發放「Apple AirTag」以及「Tile」追蹤器，幫助警方處理車輛盜竊案件，甚至能進一步抓到此類犯罪的團伙和組織。

市府將重點給車輛盜竊及劫車(carjacking)問題較頻繁的社區民眾發放追蹤器，有資格的社區包括警察服務區號為106、501、502、603、605、606的地方，民眾可憑藉居住證明領取，市府共有三次發放時間，分別為7日下午4時30分至晚上7時30分，在I街100號，8日同樣時段在5街1309號，以及9日同樣時段在賓夕法尼亞大道3200號的停車場。

華府警察局長史密斯(Pamela Smith)說，華府今年頻繁出現劫車案件，車輛盜竊和非法使用贓車的數量已比去年增加36%，還有民眾因此受傷或喪命，警方此前也成立專案小組，打擊劫車犯罪，並向民眾普及防盜知識。

華府警方今年夏天也給韓牌汽車「現代」(Hyundai)的1100多名車主，提供汽車系統的軟體升級服務，安裝防盜軟體；此外市府也曾給網約車 車主和貨車司機等發送行車記錄儀，提升他們的財產安全。