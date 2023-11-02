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華府危險駕駛嚴重 每年超速罰單逾5萬張

記者張筠／華盛頓報導
華府每年開出5萬多張超速罰單，今年已有42人在車禍中死亡。（記者張筠／攝影）
華府每年開出5萬多張超速罰單，今年已有42人在車禍中死亡。（記者張筠／攝影）

華府市議會日前推動一系列道路安全提案，市府交通數據顯示，今年至今華府共有42人因車禍死亡，達到近16年來的高點，除了超速等危險駕駛問題嚴重，許多非華府居民拖欠巨額罰單，導致華府交通部門面臨財政問題。

市府數據顯示，每天有近150人被開超速罰單，車速比限速快20至30哩，相當於每年華府會開出5萬張超速罰單；目前市府尚未公布關於「魯莽駕駛」(reckless driving)或「危險駕駛」的數據，但表示新冠疫情後此類情況只增不減。

華府市議員11月1日舉行公聽會，探討與道路安全相關的提案，希望完善立法以扭轉道路死亡的問題；華府今年截至目前已有42人因車禍死亡，包括16名行人、10名司機、6名乘客、6名摩托車騎士、2名電動滑板騎士，以及2名騎單車者。

交通數據顯示，華府今年已有逾5300人在車禍中受輕傷，包括3100多名司機，1400名乘客，近600位行人，另有306人受重傷。

為幫助有前科的司機重新建立良好的駕駛習慣，華府要求曾因酒駕被捕或面臨指控的民眾註冊課程，完成培訓課程後才能重新上路，目前超過300人需註冊此課程。

華府市議員也表示，許多非華府居民在華府超速被開罰單後，遲遲不繳罰款，甚至有嚴重拖欠紀錄，例如有一輛馬州車輛共有10萬元的華府罰單沒有繳清，另有42輛車的欠款都超過5萬元；華府市議會的其中一項提案是擴大華府檢察長的權限，讓檢察長可以向嚴重拖欠罰款的司機們追討民事責任，以此提升華府道路安全，也為市府解決財政問題。

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