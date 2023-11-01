包瑟新行政令 禁市府主管與員工戀愛

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)10月31日簽署一項行政令，旨在打擊市府各部門的性騷擾 問題，規定包括禁止主管和員工之間有任何性關係或戀愛關係，市府也成立性騷擾案件專案小組，審查當前的相關指南，建立健康安全的職場環境。

該行政令明確禁止市府各部門的主管和員工發生任何性關係或戀愛關係，主管也必須每年給員工做性騷擾方面的培訓；11月17日前市府各部門主任必須任命專員或成立諮詢委員會，專門解決目前存在的職場問題，12月8日以前必須清除所有不符合該行政令的關係，若仍存在，該部門主任須將相關人員上報給市府。

包瑟政府也根據該行政令，成立打擊職場性騷擾的專案小組，負責審核當前各部門關於性騷擾的處理指南及執行狀況，給相關人員提供修改建議。

華府市議會、華府法院、華府鄰里諮詢委員會(Advisory Neighborhood Commissions)不在該行政令的管轄範圍內。

前華府副市長法奇科(John Falcicchio)此前被兩度控性騷擾，今年3月他辭去副市長職位，隨後包瑟政府啟動兩項針對他的調查，市府對職場性騷擾的規定和處理方式也因此受質疑。

如今包瑟政府簽署新行政令，顯示她對此問題的態度，新行政令徹底修改了市府2017年的一項性騷擾規定，當時的該規定指，市府「強烈反對」員工與主管之間發生性關係或戀愛關係，如今政策收緊管理，改為「禁止」此類關係。