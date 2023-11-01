我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

包瑟新行政令 禁市府主管與員工戀愛

記者張筠／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)10月31日簽署一項行政令，旨在打擊市府各部門的性騷擾問題，規定包括禁止主管和員工之間有任何性關係或戀愛關係，市府也成立性騷擾案件專案小組，審查當前的相關指南，建立健康安全的職場環境。

該行政令明確禁止市府各部門的主管和員工發生任何性關係或戀愛關係，主管也必須每年給員工做性騷擾方面的培訓；11月17日前市府各部門主任必須任命專員或成立諮詢委員會，專門解決目前存在的職場問題，12月8日以前必須清除所有不符合該行政令的關係，若仍存在，該部門主任須將相關人員上報給市府。

包瑟政府也根據該行政令，成立打擊職場性騷擾的專案小組，負責審核當前各部門關於性騷擾的處理指南及執行狀況，給相關人員提供修改建議。

華府市議會、華府法院、華府鄰里諮詢委員會(Advisory Neighborhood Commissions)不在該行政令的管轄範圍內。

前華府副市長法奇科(John Falcicchio)此前被兩度控性騷擾，今年3月他辭去副市長職位，隨後包瑟政府啟動兩項針對他的調查，市府對職場性騷擾的規定和處理方式也因此受質疑。

如今包瑟政府簽署新行政令，顯示她對此問題的態度，新行政令徹底修改了市府2017年的一項性騷擾規定，當時的該規定指，市府「強烈反對」員工與主管之間發生性關係或戀愛關係，如今政策收緊管理，改為「禁止」此類關係。

性騷擾 華府

上一則

遭哈瑪斯劫持2周獲釋 18歲青少女返抵芝城

下一則

華府學生能力未達標仍畢業 教育界人士憂慮

延伸閱讀

進步派議員批華府對俄烏、以哈「雙標」 白宮：以軍未鎖定平民

進步派議員批華府對俄烏、以哈「雙標」 白宮：以軍未鎖定平民
大熊貓將返中 華府國家動物園鉅資翻新熊貓館

大熊貓將返中 華府國家動物園鉅資翻新熊貓館
華府華埠 11/12紀念孫中山157年冥誕

華府華埠 11/12紀念孫中山157年冥誕

提早返中 華府大熊貓11月中離開

提早返中 華府大熊貓11月中離開

熱門新聞

新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

這家旅館最陰 導覽「見鬼」90分鐘收費30元

2023-10-24 00:31
理財和信用報告網站WalletHub指出，北卡名列全美招募困難州第10名。(美聯社)

全美徵才困難度 南卡第3高

2023-10-25 02:00

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全