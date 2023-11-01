華府學生能力未達標仍畢業 教育界人士憂慮

新冠疫情 後，全美各地學校都面臨學生「長期曠課」(chronic absenteeism)的問題，導致學生學習成績普遍下滑，大華府 也不例外，日前一份研究顯示，華府「留級」九年級的學生雖然減少，但這並非他們已趕上進度，而是有不少學生即使能力未達標，仍「按時」畢業，此狀況引起教育人士擔憂。

根據「華府政策中心」(D.C. Policy Center)的研究，過去華府公校系統在九年級留級的學生數量很多，主要原因為九年級是學生們首次接受具體的指標考量，學生們必須達到一定標準才能升上下一個年級。

2019-2020學年留級九年級的華府學生有28%，而2021-2022學年該比率下降至25%，留級學生減少表面看是好事，但該報告指出，實質原因是新冠疫情期間升級和升班考試的標準降低，學生們在疫情後比以往更容易升上下一年級。

華府政策中心的分析指出，標準鬆散或許能讓留級率降低，但實際並未解決學習能力普遍退步的問題，教育學者表示此問題不容小覷，若不及時幫助學生補足該有的能力，讓他們在考試中認清自己的欠缺，很容易造成他們產生錯覺，以為自己學習狀況良好，但將來求職或進入社會後仍會面臨其他挑戰。

該報告引用華府教育局 的數據，表示能力未達標但仍直接升級的現象在部分群體中更明顯，包括少數族裔英語學習者、有殘障的學生等，他們當中的許多人雖然沒有留級，但能力遠未達到畢業的程度。

此外該報告也指，雖然華府在新冠疫情期間的初中畢業率仍保持得較高，甚至還略有增長，但其實註冊高中、完成學業的學生比率在下降，「很多本該留級九年級的學生現在已成為高一或高二生，學習程度落後的情況很可能會跟著他們進入高中，一定程度上給高中教師們帶來更大的教學壓力。」

華府政策中心也給出解決建議，包括提供有針對性的家教項目或課後輔導，公校可利用聯邦政府提供的教學資助來幫助學生趕上進度，「學生基本教育水平和素養不達標的問題早晚都須解決。」

馬州和維州部分公校系統也存在相似情況，學生長期曠課率至少有25%，教師們擔憂他們基本的閱讀和數學能力持續下滑。