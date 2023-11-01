馬州兩岸華青海峽杯籃球賽 BGE隊奪冠

美僑「海峽杯」兩岸青年籃球友誼賽日前圓滿舉行，冠軍為青年籃球BGE隊。（主辦方提供）

美僑「海峽杯」兩岸青年籃球友誼賽日前圓滿舉行，友誼賽組委會也在馬州舉辦頒獎晚會，冠軍為青年籃球BGE隊，中國駐美大使館 官員和僑界代表出席，肯定這首場首次為華裔 兩岸青年建立友誼、加強交流和強身健體的活動。

該籃球友誼賽的慶祝儀式也成功舉辦，美僑福台青年文化商貿聯委會主席程雲楷表示，該籃球友誼賽的參賽選手以青年發展為主體，促進兩岸青年交流，並關注健康生活，參與的年輕人秉持「友誼第一，比賽第二」的原則，以球會友，擴大朋友圈。

中國駐美國公使銜參贊兼總領事祝笛在慶祝活動上肯定該賽事的意義，為大華府 地區華裔青年和兩岸同胞搭建交流平台，切磋球藝並建立友誼，他也祝賀取得佳績的隊伍；美中經濟文化交流協會會長王孟琛說，本屆「海峽杯」非常精彩，運動健兒在賽場上精湛刺激的表現，啦啦隊和觀眾齊聲喝采，如此場景相互交替，比賽現場氣氛熱烈，掌聲不斷。

本屆比賽冠軍隊為青年籃球BGE(Barely Good Enough)隊、亞軍為青年籃球頑石隊，由裁判許綱、大華府籃協主席韓樹立、主席王學明頒獎。

參與晚會的嘉賓還有中國駐美大使館僑務主任連淑玉、領事李江峰、丁力、美僑「海峽杯」兩岸青年籃球友誼賽組委會委員鄭益強、「鐵路大王」作者陳建戈等。