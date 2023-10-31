大熊貓將返中 華府國家動物園鉅資翻新熊貓館

大熊貓一直是國家動物園乃至華府的吉祥物，許多民眾對牠們即將離開感到不捨。（國家動物園提供）

華府 國家動物園 (National Zoo)官員日前表示，三隻大熊貓將在11月中返回中國，動物園預計在未來八至十個月內斥資240萬元翻修熊貓館，未來可能會再迎來大熊貓，或者會安排其他動物住進該館。

華府國家動物園三隻大熊貓原定今年12月7日返回中國，不過動物園日前表示，牠們將改於11月中返回，比原計畫提早約三周，具體日期尚未確定，這三隻大熊貓分別為26歲的熊貓爸爸「添添」(Tian Tian)、25歲的熊貓媽媽「美香」(Mei Xiang)以及三歲的熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)。

華府的三隻大熊貓即將在11月中回到中國。（國家動物園提供）

國家動物園負責規畫、管理展覽的主任貝戈林爾(Mike Beglinger)說，動物園的初步計畫是翻新大熊貓館，包括增設一個先進的煙霧疏散系統，提升熊貓館的安全性，此外也將增添室內館的玻璃窗口、還有供大熊貓嬉戲的石頭，另外也計畫增設游泳池和攀爬設施，豐富大熊貓的生活，也讓民眾能更清楚的觀察大熊貓憨態可掬的模樣。

國家動物園也考慮升級大熊貓館附近的所有展覽標誌，規畫動物園路線，方便民眾參觀，避免擁擠；大熊貓戶外活動的場地，也會有簡略維修。

動物園計畫在大熊貓離開美國後升級大熊貓館。（國家動物園提供）

貝戈林爾說，這一切的計畫都基於再度迎來大熊貓的期待，「大熊貓是國家動物園乃至華府的吉祥物，我們希望藉著大熊貓返回中國的這段時間，升級動物園設施，有望再迎接牠們回到美國首都。」

不過大熊貓是否會再回美尚未確定，動物園官員表示目前美中雙方仍在商談，「在此之前，或許會有其他動物住進翻新的大熊貓館」，貝戈林爾表示，這將由「動物保護科學團隊」(Animal Care Science team)商討後決定，目前一個可能的方案是讓喜馬拉雅小熊貓(red panda)住進這裡。

華府的三隻大熊貓回到中國後，美國就只剩下亞特蘭大 動物園(Atlanta Zoo)有大熊貓，而該動物園的熊貓協議將在明年到期。