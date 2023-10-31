盧美杏 分享副刊編輯斷捨離經驗談

中國時報人間副刊主編盧美杏，日前在華府 作協的線上講壇擔任主講員，她以「副刊編輯斷捨離經驗談」為題，為文友投稿提供實用建議。

她表示投稿者「用左眼看自己的文章」永遠都是最好的，但編輯是「用右眼看」，因此大不相同，編輯的「右眼」代表了自己的口味、讀者的喜好以及副刊的性質。

盧美杏建議文友投稿前要先了解所投副刊屬於何種性質，例如中國時報的人間副刊相對文學性，其他如家園版較生活性。而文章字數方面，1000字以下為佳，由於報紙版面結構大致分三部分：一篇約2、3000字的文章，留給較特殊或名作家的作品，剩下的版面可放一篇短文及詩歌，因此短文較容易符合排版要求。

另一主觀因素是主編及讀者的口味，例如有歷史感的文章比較討好，因為人都有懷念昔日的情懷，但故事一定需要具備含金量，尤其能讓年輕讀者獲得知識及智慧。

散文從生活出發，寫散文者必須比別人更認真的生活。若有細膩心思，則可將看似簡單的題材寫成精采散文。例如社會老年化、失智、長照 等，都會引起主編及讀者的關注和共鳴。婚姻及比較私隱的題目，有點像剝衣服，能表白但又不至於太露骨，需要感人，卻又不至於傷人，如何拿捏頗為考驗。

飲食的題材容易下手，又可比較個人化，但一定要反映深刻意義，例如從人、事、時、地、物方面，反映從飲食風味中感受到情意。寫個人故事相當討好，尤其是真實而坎坷的往事，更能感人勵志。有時研究老照片，從過往資料中汲取靈感是一個聰明簡便的方法。而在當前這種民眾生活普遍有壓力的環境下，幽默小品也非常受歡迎。

至於寫作技巧的演練，盧美杏說，太注重文藝腔的修辭、「吊書袋」、過多心靈雞湯或教忠教孝等語調都適得其反，寓意應該轉化為深藏，效果更佳。

此外，要善於使用標點符號及分段來加強語氣及情緒表達。 盧美杏鼓勵文友經常修煉寫作功力，就像每天穿的衣服，穿了再洗、洗了再穿，層次及功力就顯示出來了，比一件熨得平整的漂亮衣服更有吸引力，如此自我訓練，才能寫出更具美感、精簡及良好組合的文章。