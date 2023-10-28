炸彈威脅、槍枝進校 馬州蒙郡公校生要求提升校園安全

從炸彈威脅到槍枝進校，馬州 蒙郡公校 系統的師生和家長對校園安全非常擔憂，部分學生日前聯合要求公校官員加強安全保障，包括在各校普及出入須出示證件的規定，升級監控系統等，讓學生們能有良好的學習、成長環境。

蒙郡銀泉市的Blair高中10月收到三次炸彈威脅的郵件，該學生羅斯(Sam Ross)表示這已對社區造成嚴重傷害，除了炸彈威脅外，本周一Walter Johnson高中校內出現槍枝，同一天，另一所小學也發生類似事件，「如此事件數不勝數」。

羅斯表示，既然學校不能保障學生們的基本安全需求，她和蒙郡教育 委員會的學生代表薩伊德(Sami Saeed)便收集其他同儕的意見，希望公校官員這次能重視學生們的聲音，以此做出升級安全保障、增設防衛系統等決定。

他們收集到的意見中，有學生提議加強證件檢查，今年春季，蒙郡部分高中試行此方案，要求學生進校必須出示證件，「我們希望此規定能延續並擴大到所有學校，甚至可以要求學生進入教學樓前也出示證件。」

薩伊德說，檢查證件的作法容易操作但非常必要，「現在非在校生太容易混入教學樓，就算蒙郡公校規定訪客需要簽名或領取訪客證，許多學校常因無人檢查，而讓該規定形同虛設，危險人物因此趁虛而入。」他說，目前Walter Johnson高中已在實踐此規定，其他規模較大的學校也應當能做到。

學生們提議的其他升級安全保障的作法包括，增加對學校師生的安全培訓，加強教學樓廁所的監控，也要增設並升級全校的監控安保系統。

「各學校應急部門與執法部門的通訊工作也有待提升」，薩伊德說，近期發生的炸彈威脅、槍枝進校的問題都造成很大恐慌，若學校和警方不能保持良好溝通，師生的身心都難以得到保障，還有部分學生認為公校官員不夠重視學生的意見，希望未來針對校園安全問題能給師生提供更多反饋的渠道。