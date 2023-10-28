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海軍陸戰隊馬拉松 10/29大華府開跑

記者張筠╱華盛頓報導
第48屆「海軍陸戰隊馬拉松」10月29日大華府登場。（取自官網）
第48屆「海軍陸戰隊馬拉松」10月29日大華府登場。（取自官網）

華府第48屆年度「海軍陸戰隊馬拉松」(Marine Corps Marathon)明日(29日)登場，這場堪稱「人民馬拉松」(The People's Marathon)的賽事每年都吸引世界各地的跑者參與，今年同樣有成千上萬人會到美國首都挑戰26.2哩長跑。

預計今年比賽當天的氣候會相對暖和，適合長跑，大華府29日將有多條道路關閉，首都捷運局(WMATA)當天會提早兩小時開放，所有線路上午5時開始服務，且票價一律2元；為方便運動員進出、報到，首都捷運局也在Pentagon公車站和Rosslyn公車站增加服務，詳情可登錄：https://shorturl.at/dhnvA。

馬拉松的起點有兩個，多數運動員從維州阿靈頓110號公路出發，最早的賽事為50公里跑，上午7時15分開始，全程馬拉松的賽事在7時55分開始，而10公里賽事的運動員上午7時50分從國家廣場(National Mall)出發。

「海軍陸戰隊馬拉松」由美國海軍陸戰隊成員支持，每年也有許多軍人和老兵參加，許多參賽者表示，這項運動不僅能挑戰自我，同時還能遊覽大華府周邊最具代表性的地標，而數目龐大的運動員一齊奔跑，這也成為大華府每年的獨特風景；該賽事已風雨無阻的舉辦第48年。

29日交通管制詳情可參考：https://shorturl.at/elsSW。

馬拉松 華府 捷運

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