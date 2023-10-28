包庇前校長性騷 馬州蒙郡公校系統挨告

馬州規模最大的蒙郡公校 系統日前面臨法律訴訟，以Jane Doe自稱的前教師，把時任初中校長和蒙郡公校系統告上法庭，稱該校長性騷擾 並以此威脅她的工作，而蒙郡公校官員試圖隱瞞此事，沒有妥善處理，讓她承受極大心理壓力。

原告原為蒙郡Farguhar初中的教師，她表示該校前校長貝爾德曼(Joel Beildeman)多次對她發表性評論並挑釁，後來還因她無視這些言論及行為，進而恐嚇、霸凌 、威脅她。

原告在20頁的訴狀中列舉逾30件貝爾德曼性騷擾、性別歧視與恐嚇她的行為，其中貝爾德曼曾多次要求她到酒店見面，對她進行不妥的性接觸，該訴訟也指出，貝爾德曼曾在下班後於同事們面前評論原告的身體。

除了被性騷擾，這名女教師因沒有回應貝爾德曼的行為而受到威脅，訴訟文件指出，貝爾德曼嫉妒任何與原告互動的人，甚至通過學校的攝像系統監控她與同事們的對話，並威脅原告若不配合他，其工作有可能不保。

該訴訟文件也稱蒙郡公校系統的失職，不僅沒有及時因應，更試圖包庇、掩蓋此事，「2016年以來，公校職員、家長們至少向公校官員發送了25份針對貝爾德曼的投訴，但蒙郡公校官員卻無動於衷。」該訴訟指出，公校官員要不就是無視投訴，要不就是拒絕調查貝爾德曼，甚至在少數的調查中，公校官員還扭轉調查結果，好讓貝爾德曼能在Paint Branch高中獲得新的校長職位。

該訴訟也指，針對該女教師的投訴，蒙郡公校卻以「證據不足」為藉口應付，甚至假作樣子去調查貝爾德曼，後來則更改調查文件以幫助貝爾德曼，「這相當於想方設法掩護貝爾德曼的行為，導致他更為所欲為。」

蒙郡公校家長聯盟(Parents Coalition of Montgomery County)和蒙郡郡議會此前也批評公校系統的作法，稱公校系統聘請的法律調查公司「Jackson Lewis」嚴重失職；蒙郡監察長也已啟動兩項調查，深入了解蒙郡公校系統處理騷擾和霸凌事件的方式。

蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)也在鼓勵其他曾經歷相似問題或困擾的教師們勇於表達，並計畫聘請律師推動告訴。