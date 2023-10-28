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維州費郡校園附近 2個月1.3萬輛車超速

記者張筠╱維州報導
今年9月費郡共收到逾56萬2000元超速攝像機所開的罰金。（費郡公校提供）
今年9月費郡共收到逾56萬2000元超速攝像機所開的罰金。（費郡公校提供）

大華府許多郡市在新冠疫情後相繼收緊學校附近的超速執法，主要為安裝超速攝像機(speed camera)打擊危險駕駛，保護師生安全。不過執法項目啟動後，各地公校系統仍存在明顯超速問題，維州費郡警方表示，今年8、9月間，該郡八所學校附近的超速攝像機，拍到近1萬3000輛車超速。

費郡公校系統目前共有八所學校附近安裝了共十台超速攝像機，本學年剛開始的兩個月，這些攝像機共拍攝到近1萬3000輛車行駛時速比限速多至少10哩，8月開出逾3500張超速罰單，9月有逾9300張。

費郡今年4月啟動學校附近的超速執法，至此已累積逾5萬5000輛車被拍到超速，雖然警方尚未獲得具體數據來證明超速攝像機是否有效打擊超速問題，但今年7月費郡警官韓森(Alan Hanson)表示，初步統計顯示，多數學校附近的平均車速下降了約24%。

目前校園附近有超速攝像機的學校包括Chesterbrook小學、London Towne小學、Sleepy Hollow小學、Terraset小學、South County高中、Francis Scott Key初中、Irving初中、West Springfield高中；警方表示，從該執法項目啟動以來，7月是超速最嚴重的月份，共1萬9279人在學校附近超速，而超速最嚴重的地區是Francis Scott Key初中附近的Franconia路。

根據費郡法律，行駛速度比限速超過10至14哩者會被罰50元，超過15至19哩者被罰75元，超速20哩及以上者將被罰100元，9月費郡共收到逾56萬2000元超速攝像機所開的罰金；費郡警方表示，近期該郡計畫增設40台超速攝像機。

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