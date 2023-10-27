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北維房產交易放緩中位價漲 阿靈頓郡表現最佳

記者張筠／維州報導
今年9月北維州的房產交易量比去年減少了18.2%，但售出房產的平均價格比去年上升5%。（記者張筠／攝影）
今年9月北維州的房產交易量比去年減少了18.2%，但售出房產的平均價格比去年上升5%。（記者張筠／攝影）

全國房價持續上升，日前一份房地產報告顯示，雖然北維州上個月的房產交易減緩，該地區的房價增長速度仍比全國更快，其中房價上漲最明顯的是阿靈頓郡(Arlington County)，該郡9月售出房產的平均中位數達70萬元，比去年同期增長逾25%。

資料來源：北維州房產經濟協會 製表：記者張筠
資料來源：北維州房產經濟協會 製表：記者張筠

根據北維州房產經濟協會(Northern Virginia Association of Realtors)的報告，阿靈頓郡今年9月共有171筆成功的房產交易，售出房產的平均房價中位數為70萬元，比2022年同期上漲25.6%，是北維州房價竄升最明顯的地區。

不過北維州最昂貴的房產交易在福斯教堂市(Falls Church)，該市售出房產的平均中位數達86萬元，但這仍比去年同期下降了10.4%，且該市今年房產交易滯緩，只有11筆交易。

今年9月北維州的房產交易量比去年減少了18.2%，降幅比全國(15.4%)更明顯，北維州房產經濟協會首席執行官麥科克勞林(Ryan McLaughlin)表示，北維州與全美面臨共同趨勢，許多有意購房的民眾在等待貸款利率下降，因此房產交易放緩，相應導致房價上升。

今年9月北維州售出房產的平均價格中位數為65萬元，比去年上升5%，平均的房產交易時間為25天，相比全國(21天)較慢。

北維州包括的郡市為費郡(Fairfax County)、阿靈頓郡(Arlington County)、亞歷山卓市(Alexandria City)、費爾法克斯市(Fairfax City)、福斯教堂市(Falls Church)、維也納市(Vienna)、亨敦市(Herndon)、克里夫頓市(Clifton)。

維州 房價 貸款

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