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心靈邂逅藝術展 11/4美京藝廊開幕

【馬州訊】
麥考伊與她的作品「藥劑師」。（主辦方提供）
麥考伊與她的作品「藥劑師」。（主辦方提供）

「心靈邂逅」藝術展11月4日將在美京華人活動中心(CCACC)美京藝廊開幕，該展覽包括近300件藝術品，它們來自馬州三位深愛大自然的藝術家之手，展覽持續至今年12月29日。

據美京藝廊館長孫文影介紹，三位藝術家分別為懷瑟(Celeste Lucid Wiser)、蘇特利夫(Julia Sutliff)、麥考伊(Mary McCoy)，他們在本展覽中的作品風格截然不同，但創作的精巧程度卻彼此呼應。

懷瑟的木藝生動活潑，極具個人風格。（主辦方提供）
懷瑟的木藝生動活潑，極具個人風格。（主辦方提供）

懷瑟是馬州銀泉市的藝術家，其木藝生動活潑、極具個人風格，她用卷軸鋸切割出一個錯綜複雜、形狀各異又環環相扣的小積木，然後給每塊小積木塗上不同顏色，營造動畫效果。

蘇特利夫是一名田園畫家。（主辦方提供）
蘇特利夫是一名田園畫家。（主辦方提供）

蘇特利夫是一名田園畫家，她從馬州巴爾的摩北邊的Cockeysville住家附近尋找靈感，作畫快速，善於捕捉轉瞬即逝的光影，在色彩和造型上也頗有建樹，她的每一幅油畫都有獨特氛圍。

麥考伊的作品「藥劑師」記錄了她在馬州Centreville自家農場上偶然發現的有趣物件，該作品由200多個瓶罐組成，瓶內有撿到的物件和人類無意間留下的物品，每個瓶罐都貼有對館內物品的詩意描述，也包括發現它們的時間和地點。麥考伊把每個瓶蓋都塗成金色，以表達對這些物件存在於自然環境中的敬意。

11月4日下午2時至4時為開幕茶會，三位藝術家將與民眾分享創意心得。該展覽持續至今年12月29日，美京藝廊每周二、三、五、六中午12時至下午5時開放。地址：318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

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