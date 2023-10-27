不滿判離婚疑槍殺法官 馬州涉案男陳屍案發處附近樹林

阿爾戈特。（馬州法院提供）

馬州 49歲男子阿爾戈特(Pedro Argote)涉嫌19日槍殺馬州法官，因法官在離婚案中的裁決對他不利，警方經過為期一周的搜捕，26日在槍擊 案發地點不遠的樹林裡發現阿爾戈特已死亡，此事再度震撼社區。

警方表示，阿爾戈特的妻子和他們已成年的女兒19日在離婚公聽會上，表達她們多年來因阿爾戈特的家暴身心嚴重受創，而阿爾戈特本人當天沒有出席這場聲淚俱下的聽證會，因此華盛頓郡巡迴法院(Washington County Circuit Court)法官威爾金森(Andrew Wilkinson)判阿爾戈特的妻子勝利，阿爾戈特因此喪失對他四名未成年兒女的監護權。

威爾金森日前在住處附近被阿爾戈特槍殺。（華盛頓郡律師協會提供）

警方表示，阿爾戈特可能對此判決結果非常不滿，在公聽會結束後的幾小時，他跑到威爾金森的住家槍殺他，警方在槍擊案後不久立即下令搜捕阿爾戈特，發現他的休旅 車停在Williamsport的一片樹林裡，該地點距離威爾金森的住處僅八哩。

警方當時沒有發現阿爾戈特，但26日早上返回該案發地點，試圖蒐集額外線索，結果在該休旅車附近一哩處發現阿爾戈特的屍體；目前警方仍在調查阿爾戈特的死因。

在離婚公聽會上，阿爾戈特的妻女表示，阿爾戈特「試圖在生活各方面控制他人」，近幾年甚至以暴力行為將家人孤立起來，阿爾戈特的女兒表示，她青少年時期有多年被關在自己的房間，阿爾戈特在「整個家裡安裝攝像頭，試圖監視我的一舉一動」。

「他還會無緣無故的用皮帶或其他東西打我」，阿爾戈特的女兒表示，「我之所以鼓起勇氣在這裡作證，是希望我的弟弟妹妹不會再遭遇像我一樣的折磨」，她18歲後逃出家門，之後也再沒有與父親聯絡。

威爾金森此前曾表示，阿爾戈特「對待妻子和兒女的方式實在讓人跌破眼鏡」，諸多方面顯示他虐待家人，因此不適合繼續扶養另外四名未成年兒女，他們分別是12歲、11歲、五歲和三歲。

妻子在聽證會上流淚闡述，阿爾戈特為了讓孩子不哭，殘忍用毛巾塞住嬰兒的嘴，而去年他發現妻子試圖離開他後，他又變本加厲的對家人施暴；而在她準備文件試圖提出離婚之前，阿爾戈特卻「搶先一步」向法院提出離婚，期間妻子申請保護，稱阿爾戈特持槍監視他們，令她和孩子們非常恐懼，法院文件顯示，該家庭的離婚案件錯綜複雜，令人頭疼。

在這段婚姻中，阿爾戈特掌握全家的財務狀況，控制家庭生意及所有的聯合帳戶，包括一輛食物卡車以及一家數位廣告公司，阿爾戈特與妻子共用一輛車，他還限制妻子的行動。

阿爾戈特曾出席9月26日的首場離婚公聽會，他當時自己代表出庭，雖然他偶爾顯得很沮喪，但聲音平靜，在與法官對話時也顯得很有禮貌，但10月19日的聽證會他以「頭疼」為由沒有出席。