戒護就醫襲警逃亡逾7周 華府謀殺嫌犯落網

逃亡逾七周的嫌疑殺人犯海恩斯26日在馬州落網。（警方提供）

華府 警方26日宣布，涉嫌殺人的海恩斯(Christopher Haynes)逃亡逾七周後，本周在馬州 Oxon Hill被司法部 法警局(U.S. Marshals Service)逮捕。

30歲的海恩斯涉嫌8月12日在華府東北部的一間加油站，謀殺了33歲的維州居民海沃德(Brent Hayward)，海恩斯9月6日早晨在維州馬納薩斯市(Manassa)被捕，但當天在被移交華府警方的過程中，他聲稱腳踝有傷，被送往喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)治療，但在主治警員要將海恩斯銬在病床上時，他突然襲擊警官後逃逸。

此事當時導致喬治華盛頓大學暫停課程及校內活動，警方也敦促附近居民提高警惕；海恩斯逃亡至今逾七周，期間執法部門將懸賞金額調至3萬元，華府官員也稱海恩斯為「頭號緝拿人物」。

司法部法警局官員26日上午10時30分左右，在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)逮捕海恩斯，「根據調查和已有線索，法警局定位了海恩斯可能躲藏的位置，最終成功將其逮捕。」

法警局指揮官史奈德(Don Snider)說，很明顯海恩斯極力想躲藏，他被捕後除了面臨殺人指控，也可能因逃亡面臨其他指控；執法官員目前無法透露是否有他人協助海恩斯藏身，以及共謀人員是否面臨相關指控。

此前華府警方表示，海恩斯一定有共謀團伙，否則無法逃脫地方和聯邦執法機構的法網，但也有不少民眾因此質疑警方的能力，表示一名危險人物竟然長時間逍遙法外，反映執法系統有明顯缺失。