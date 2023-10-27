我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

戒護就醫襲警逃亡逾7周 華府謀殺嫌犯落網

記者張筠／華盛頓報導
逃亡逾七周的嫌疑殺人犯海恩斯26日在馬州落網。（警方提供）
逃亡逾七周的嫌疑殺人犯海恩斯26日在馬州落網。（警方提供）

華府警方26日宣布，涉嫌殺人的海恩斯(Christopher Haynes)逃亡逾七周後，本周在馬州Oxon Hill被司法部法警局(U.S. Marshals Service)逮捕。

30歲的海恩斯涉嫌8月12日在華府東北部的一間加油站，謀殺了33歲的維州居民海沃德(Brent Hayward)，海恩斯9月6日早晨在維州馬納薩斯市(Manassa)被捕，但當天在被移交華府警方的過程中，他聲稱腳踝有傷，被送往喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)治療，但在主治警員要將海恩斯銬在病床上時，他突然襲擊警官後逃逸。

此事當時導致喬治華盛頓大學暫停課程及校內活動，警方也敦促附近居民提高警惕；海恩斯逃亡至今逾七周，期間執法部門將懸賞金額調至3萬元，華府官員也稱海恩斯為「頭號緝拿人物」。

司法部法警局官員26日上午10時30分左右，在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)逮捕海恩斯，「根據調查和已有線索，法警局定位了海恩斯可能躲藏的位置，最終成功將其逮捕。」

法警局指揮官史奈德(Don Snider)說，很明顯海恩斯極力想躲藏，他被捕後除了面臨殺人指控，也可能因逃亡面臨其他指控；執法官員目前無法透露是否有他人協助海恩斯藏身，以及共謀人員是否面臨相關指控。

此前華府警方表示，海恩斯一定有共謀團伙，否則無法逃脫地方和聯邦執法機構的法網，但也有不少民眾因此質疑警方的能力，表示一名危險人物竟然長時間逍遙法外，反映執法系統有明顯缺失。

華府 馬州 司法部

上一則

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

下一則

慶雙十 僑界匹克球賽百人參加

延伸閱讀

訪華府首站 王毅：盼雙邊關係回穩 對雜音淡然處之

訪華府首站 王毅：盼雙邊關係回穩 對雜音淡然處之
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
全美熱中Uber Eats城市排名 華府列第7

全美熱中Uber Eats城市排名 華府列第7
對川普受審狂言下封口令？法官陷兩難

對川普受審狂言下封口令？法官陷兩難

熱門新聞

底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
（美聯社）

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

2023-10-20 12:11
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕