維州首間LOOK電影院 11/2Reston開張

LOOK Cinema主推舒適、便利觀影，除了大螢幕外，放映廳內設有可躺倒的座椅，包括適合夫妻、情侶檔的雙人椅。（LOOK Cinema提供）

主推舒適、便利觀影體驗的電影院 LOOK Cinema正式進入維州 ，在Reston Town Center設立維州第一家影院，11月2日正式開放，放映的內容包括剛上映的大片，還有獨立電影、紀錄片、音樂會片段等。

這家LOOK Cinema影院有11個螢幕，每個放映廳設有可躺倒的座椅，前排還有可兩人同坐的躺椅，適合夫妻、情侶、閨蜜檔，觀眾可通過app在座位上訂餐，而後餐點會直接送來，服務到位。

該電影院的各放映廳可容納45至120人，其中一個放映廳設有全牆螢幕(wall-to-wall screen)，讓觀影體驗更上一層樓；11月2日開幕放映的影片包括流行樂天后泰勒絲 演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)、好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)，還有動畫片「汪汪隊立大功：超級大電影」(PAW Patrol：The Mighty Movie)，以及驚悚片「玩具熊的五夜後宮」(Five Nights of Freddy's)。

該電影院除了提供一般的零食小吃外，還有豐富餐點，包括玉米餅、漢堡、雞翅、pizza等，價格在10元到24元不等，此外還有爆米花和特色調酒。

LOOK Cinema總部位於德州達拉斯(Dallas)，目前在德州、加州、佛州、亞利桑那州、喬治亞州、紐約州有12個影院，Reston Town Center的影院是維州第一間。詳情：https://shorturl.at/bCVW1。