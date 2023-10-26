我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

維州首間LOOK電影院 11/2Reston開張

記者張筠／維州報導
LOOK Cinema主推舒適、便利觀影，除了大螢幕外，放映廳內設有可躺倒的座椅，包括適合夫妻、情侶檔的雙人椅。（LOOK Cinema提供）
LOOK Cinema主推舒適、便利觀影，除了大螢幕外，放映廳內設有可躺倒的座椅，包括適合夫妻、情侶檔的雙人椅。（LOOK Cinema提供）

主推舒適、便利觀影體驗的電影院LOOK Cinema正式進入維州，在Reston Town Center設立維州第一家影院，11月2日正式開放，放映的內容包括剛上映的大片，還有獨立電影、紀錄片、音樂會片段等。

這家LOOK Cinema影院有11個螢幕，每個放映廳設有可躺倒的座椅，前排還有可兩人同坐的躺椅，適合夫妻、情侶、閨蜜檔，觀眾可通過app在座位上訂餐，而後餐點會直接送來，服務到位。

該電影院的各放映廳可容納45至120人，其中一個放映廳設有全牆螢幕(wall-to-wall screen)，讓觀影體驗更上一層樓；11月2日開幕放映的影片包括流行樂天后泰勒絲演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)、好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)，還有動畫片「汪汪隊立大功：超級大電影」(PAW Patrol：The Mighty Movie)，以及驚悚片「玩具熊的五夜後宮」(Five Nights of Freddy's)。

該電影院除了提供一般的零食小吃外，還有豐富餐點，包括玉米餅、漢堡、雞翅、pizza等，價格在10元到24元不等，此外還有爆米花和特色調酒。

LOOK Cinema總部位於德州達拉斯(Dallas)，目前在德州、加州、佛州、亞利桑那州、喬治亞州、紐約州有12個影院，Reston Town Center的影院是維州第一間。詳情：https://shorturl.at/bCVW1。

電影院 維州 泰勒絲

上一則

金色年華老人中心 成功幫助新移民申請到Respite Care

下一則

2架私人飛機空中相撞 幸無人傷

延伸閱讀

泰勒絲高調曬戀情 緋聞男友贏球後大方獻吻

泰勒絲高調曬戀情 緋聞男友贏球後大方獻吻
泰勒絲戴「87」手鍊看NFL 球星男友奪勝後大方牽手曬愛

泰勒絲戴「87」手鍊看NFL 球星男友奪勝後大方牽手曬愛
周末票房 泰勒絲續領跑 花月殺手衝第2後勢看好

周末票房 泰勒絲續領跑 花月殺手衝第2後勢看好
超會賺 泰勒絲、阿湯1部電影撈1億

超會賺 泰勒絲、阿湯1部電影撈1億

熱門新聞

底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
（美聯社）

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

2023-10-20 12:11
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕