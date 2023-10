維州首間LOOK電影院 11/2Reston開張

LOOK Cinema主推舒適、便利觀影,除了大螢幕外,放映廳內設有可躺倒的座椅,包括適合夫妻、情侶檔的雙人椅。(LOOK Cinema提供)

主推舒適、便利觀影體驗的電影院 LOOK Cinema正式進入維州 ,在Reston Town Center設立維州第一家影院,11月2日正式開放,放映的內容包括剛上映的大片,還有獨立電影、紀錄片、音樂會片段等。

這家LOOK Cinema影院有11個螢幕,每個放映廳設有可躺倒的座椅,前排還有可兩人同坐的躺椅,適合夫妻、情侶、閨蜜檔,觀眾可通過app在座位上訂餐,而後餐點會直接送來,服務到位。

該電影院的各放映廳可容納45至120人,其中一個放映廳設有全牆螢幕(wall-to-wall screen),讓觀影體驗更上一層樓;11月2日開幕放映的影片包括流行樂天后泰勒絲 演唱會電影「泰勒絲:時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)、好萊塢明星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的「花月殺手」(Killers of the Flower Moon),還有動畫片「汪汪隊立大功:超級大電影」(PAW Patrol:The Mighty Movie),以及驚悚片「玩具熊的五夜後宮」(Five Nights of Freddy's)。

該電影院除了提供一般的零食小吃外,還有豐富餐點,包括玉米餅、漢堡、雞翅、pizza等,價格在10元到24元不等,此外還有爆米花和特色調酒。

LOOK Cinema總部位於德州達拉斯(Dallas),目前在德州、加州、佛州、亞利桑那州、喬治亞州、紐約州有12個影院,Reston Town Center的影院是維州第一間。詳情:https://shorturl.at/bCVW1。