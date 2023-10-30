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如何選擇2024年聯邦醫療保險計劃和福利

本報訊

一年一度的聯邦醫療保險（Medicare， 俗稱「紅藍卡」）計劃轉換期已經開始了。健康保險計劃種類繁多，而且收費高低不一。我們在做計劃選擇時，或許都有些無所適從。健保總匯（HealthMarkets Insurance Agency, Inc）在全美國50個州獲保險代理許可，能幫助大眾輕鬆挑選到適合您的醫療保險計劃，符合預算不超支，適合您的健康和其他需求。

我們在此為您提供幾點要訣，幫助您選擇2024年的聯邦醫療保險計劃。

1） 考慮您可選的所有計劃: 在您做決定之前，可以先瞭解不同計劃的申請資格，並比較您可選的每個計劃的福利和費用，和查詢計劃是否有附加福利，從而找出最適合您的計劃。健保總匯可以幫助您正確全面地瞭解您的申請資格，計劃選項，費用支出，處方藥承保以及更多。

2） 查看處方藥承保福利: 傳統聯邦醫療保險（Original Medicare）通常不承保處方藥。您可以考慮在註冊傳統聯邦醫療保險計劃時另投保D部分處方藥（Part D）計劃，或參加含有處方藥承保的聯邦醫療保險優惠計劃（Medicare Advantage Plan）。兩者皆能幫您獲得處方藥承保。您也可以考慮使用網絡內藥房取藥，或使用郵遞方式取藥，這是兩種可能為您省錢的方法。

3） 查看特色福利: 傳統聯邦醫療保險不承保大多數的眼科、聽力或牙科服務，但許多聯邦醫療保險優惠計劃則提供此類承保。

4） 查看健身福利: 許多計劃提供獎勵，來鼓勵您保持健康，例如完成健康問卷調查，進行年度體檢，參加健身鍛鍊等。有些計劃還為會員提供免費的健身房會籍，沒有額外費用。

健保總匯是一個幫助客戶安全放心、做出合理健保決策的市場平台。我們代表多家保險公司提供多種計劃產品。客戶可以致電會說中文的持牌保險代理人（中文專線：1-800-906-6880，週一至週五，東部時間上午9時至下午5時，中部時間上午8時至下午4時），獲得專業協助，找到最符合預算和需要的計劃產品。聯邦醫療保險Medicare年度開放註冊期為10月15日至12月7日，在此期間完成註冊，計劃將於2024年1月1日起生效。請聯絡我們，讓我們專業的團隊幫助您以最適合的價格獲得最適合您的保障。

聯邦醫療保險 福利 健保

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