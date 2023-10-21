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華府郵編20002 新增公寓量冠全美

記者張筠╱華盛頓報導
華府的諾瑪社區及聯合市場-聯合車站在過去五年內增加7378套公寓，數量排名全美第一。（記者張筠╱攝影）
華府的諾瑪社區及聯合市場-聯合車站在過去五年內增加7378套公寓，數量排名全美第一。（記者張筠╱攝影）

房地產服務公司RentCafe日前公布全國各大城市住房資源的增長情況，數據顯示，過去五年內，華府兩地區的新公寓增長數量在全美數一數二，公寓增長最多的是華府新興諾瑪社區(NaMa)及聯合市場(Union Market)-聯合車站(Union Station)附近，2017年至2022年該社區新增逾7300套公寓，漲幅達73.1%。

RentCafe分析全國各大城市的住房資源，分析過去五年內各地的城市規畫及趨勢，報告指出，華府郵遞區號「20002」和「20003」兩個區域的新公寓增幅在全美分別排名第一、第二，前者範圍包括諾瑪社區、聯合市場-聯合車站，該地區2017至2022年共增7378套公寓，增幅73.1%，該地區市民的平均年薪中位數達7萬9470元。

郵遞區號20003範圍包括國會河濱(Capital Riverfront)和Navy Yard，該地區同期增長7225套公寓，增幅達122.2%，相當於過去五年該社區的住房資源翻倍有餘，相比之下，該社區屬於「富人區」，平均年薪中位數達11萬5750元。

這兩個社區是大華府社區「唯二」擠進全美前15名的地區，其他榜上有名的社區包括紐約市皇后區郵遞區號「11101」、納許維爾(Nashville)的「37203」、達拉斯(Dallas)的「75034」等，這些社區在過去五年內都增加了逾5800套公寓。

從公寓增長幅度來看，排名居首的是邁阿密(Miami)郵遞區號「33301」，2017年至2022年該社區公寓增長率達173.7%，第二名為芝加哥(Chicago)的「60607」，同期公寓漲幅151.2%，第三名即為華府的20003。

不過也有民眾表示，該榜單顯示出各大城市住房資源分配嚴重不均的現象，人口平均收入高的地區住房增長率越高，這導致大城市人民生活水平更兩極化，低收入社區住房資源不足的問題仍未解決，批評者表示，更好衡量城市是否穩定發展的標準應為「可負擔住房的增長情況」。

華府 低收入 紐約市

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